За "слугами народу" буде стежити "Великий брат": що це означає

У партії "Слуга народу" пропонують створити базу даних, яка зможе визначати — хто з народних депутатів входить в ту чи іншу олігархічну групу.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в партії. Вона може бути створена вже в найближчі місяці, її автори дали їй кодову назву — "Великий брат".

"Ти завантажуєш Дата-сет наше партійне голосування. Коли ти виставляєш закон, ти робиш розмітку даних і кажеш — чиї інтереси і яких груп тут можуть бути порушені?

Йде голосування, і через якийсь час ти побачиш — хто голосував за, хто проти, хто був, а кого не було — система буде бачити патерн ", — пояснило джерело в штабі партії.

Після отримання таких даних, в партії хочуть зрозуміти, хто і як зацікавлений в питаннях, що виставляються на голосування. З ним потім будуть окремо вести бесіди, або враховувати думку при голосуванні.

"Система здатна підсвічувати групи впливу... Це дасть усвідомлення проблеми і ми зможемо зрозуміти, як її вирішити", — підкреслило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У фракції "Слуга народу" вже назвали кандидатів на посади спікера і віце-спікера.

Зараз же народні обранці від партії президента Володимира Зеленського проходять інтенсивний курс навчання в Трускавці від Київської школи економіки. Вони вивчають політику, держуправління, економіку та інші дисципліни.

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