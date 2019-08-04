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"Великий брат стежить за тобою": партія Зеленського запропонувала радикальне нововведення у Раді

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Президентська партія "Слуга народу" має намір використовувати у Верховній Раді програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив новообраний нардеп від СН Давид Арахамія. За його словами, це дозволить відстежувати аномалії під час голосувань народних депутатів і уникнути політичної корупції.

"У парламенті є ймовірність появи груп впливу. Це динамічна картина. Будуть, напевно, спроби корупції в групах. Є такі традиції парламентські. Ми за цим можемо не встежити... Наше завдання - з ними боротися. Штучний інтелект повинен їх виловити, тому застосуємо таку технологію", – зазначив Арахамія.

слуга народу

слуга народу

Телеканал 24

За його словами, технології штучного інтелекту допоможуть уникнути "ризикових груп". Він не назвав компанію, яка займається реалізацією проекту, але розповів, як буде працювати програма.

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"Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, результати голосування, і виявляє патерни, всі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово 9 осіб голосують за трохи іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що всі, як один, а якщо голосування відрізняється від звичайного", – розповів він.

У команді цю систему назвали "Великий брат", додав майбутній нардеп.

"Вона підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А відзначає аномалію. А тепер бери і працюй з цією аномалією", – пояснив Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що домагатимуться такого рівня внутрішньополітичної культури, при якій нардепи не будуть корумпованими.

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Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Верховна Рада України
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Лучше для начала депутатам выучить кнопки: красная, желтая и зеленая.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Гавриш Лариса, У Зеленского в партии у парламентариев в головах вместо мозгов у всех до одного анамилии и паттерны. Им, как москалям, мозги импортозаместили, только москалям на обесжиренный кефир (Жириновский яркий пример), а зекоманды аномалиями заразили. Это страшная штука, этоже заразно.
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