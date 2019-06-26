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"Вчи історію України!" Зеленського яскраво потролили за ляп із війною. Відео

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Президенту України Володимиру Зеленському подарували підручник з історії, в якому розписані події Другої світової війни.

Як пояснив у Facebook політичний і громадський діяч Андрій Юсов, книга передана в Адміністрацію президента, щоб глава держави не перекручував факти історії.

"22 червня 1941 року почалася радянсько-німецька війна. Проте в Адміністрації президента нам повідомили, що це фактично був початок Другої світової війни для України. Але це помилка. І навіть фраза "війна увійшла в наш дім" не є доречною, адже СРСР був "в'язницею народів". А ДСВ розпочалася 1 вересня 1931 року, коли нацистська Німеччина й СРСР напали на Польщу. А в Україну війна прийшла ще раніше, у березні 1939 року, коли Угорщина напала на українське Закарпаття", – пояснив він.

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Юсов зазначив, що підручник за 10-клас стане в нагоді Зеленському, щоб надалі не було таких помилок.

"Бажано, щоб у майбутньому таких різночитань не було, адже кожне слово президента дуже важливе. Воно повинно об'єднувати і захищати українців від зовнішньої агресії", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на честь Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні президент Володимир Зеленський зробив заяву, в якій згадав про бомбардування Києва 22 червня 1941 року.

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Особи
Андрій ЮсовВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
війнаІсторія України
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