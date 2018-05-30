Вбивство Бабченка: Україну закликали ввести візовий режим з РФ

Після вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві Україна повинна негайно ввести візовий режим з РФ.

З таким закликом на своїй сторінці в Facebook виступив волонтер і товариш убитого Мирослав Гай.

При цьому він наголосив, що, крім візового режиму, Київ повинен піти на максимально можливий розрив всіх економічних відносин з Москвою і обмеження транспортного сполучення з РФ.

Крім того, на думку Гая, Україна повинна сприяти закриттю всіх ЗМІ, які мають російський капітал і висловлюють проросійську позицію, і примусово депортувати всіх відомих іноземних "кримінальних авторитетів".

"Усунення від державних і військових посад всіх, хто упродовж чотирьох років їздив в РФ з будь-яких приватних або офіційних причин поза дипломатичними місіями. Усунення з державних посад всіх, хто має приватну власність в РФ і фінансові заощадження або рахунки в банках РФ", - додав вимоги волонтер.

Також із закликом ввести візовий режим з РФ виступив і доброволець, боєць Нацгвардії Олександр Хаджинов на своїй сторінці в соцмережі.

У той же час, екс-генконсул України в Единбурзі і Стамбулі, голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко висловив думку, що режим поїздок до Росії повинні бути не візовий, а обмежувальний.

"Просто боляче слухати від пристойних людей про жорсткий контррозвідувальний режим і візи, як засіб стримування російської агресії на п"ятому році війни. Режим поїздок з Росією має бути не візовий, а обмежувальний. І охорону з "Альфи" ми до кожного громадянина не приставимо. Замовні вбивства в Україні припиняться тоді, коли в Росії боятимуться віддавати відповідні накази. Нам не потрібно залякувати усю Росію. Достатньо, щоб ті, хто на їхньому боці віддають накази, знали, що в їх "окоп" завжди прилітає у відповідь. Все занадто серйозно. Рано стомились, - написав Яременко на своїй сторінці в Facebook.

У свою чергу головний редактор журналу "Новий час" Віталій Сич у своїй колонці на сайті видання написав, що ні МВС, ні інші правоохоронні структури не можуть запобігти подібних вбивств.

"МВС не може приставити тисячі охоронців до збіглим російським журналістам, громадським діячам, політикам і українським журналістам з різкою антиросійською позицією. Це не просто вбивства. Це інший тип загрози. Ми маємо справу з терористичною державою. З яким у нас відкриті кордони, безвізовий режим , часто спільну мову, культурну і етнічну схожість, і з яким у нас довгий час були практично загальні спецслужби", - вважає журналіст.

На його думку, цей загрозливий стан з боку РФ не можна вирішити, приставивши охоронців до всіх.

"Її можна вирішити збільшенням витрат на контррозвідку і МВС, переймаючи досвід у США, Британії та Ізраїлю, забезпечуючи жорсткий контроль над кордоном і над усім, що позиціонує себе як російське всередині України. І проводячи зміни в країні. Настільки глибокі, щоб вони могли забезпечити економічну автономію і безпеку від сусіда, який перетворився на терористична держава", - додав Сич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі були опубліковані перші відео з місця вбивства. На них, зокрема, видно, як місце злочину залишає дружина загиблого. Також можна спостерігати перші слідчі дії правоохоронців.