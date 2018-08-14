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Важливий знак: до України прилетить посланець Трампа

2.8тЧитати новину російською

На параді з нагоди Дня Незалежності України в Києві буде присутній повноважний представник президента США Дональда Трампа.

Про це заявив посол України у США Валерій Чалий на своїй сторінці у Facebook. "Хочу трохи привідкрити завісу", - написав він.

Хто саме прилетить у країну, щоб взяти участь у заході, посол не уточнив.

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Тепер зі "Слава Україні!" Як у Києві готуються до параду на День Незалежності

"Це не просто символізм - це чіткий прояв підтримки нашого стратегічного партнера", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно президент України Петро Порошенко показав першу репетицію параду до Дня Незалежності у складі всіх відомств.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Незалежності України
Особа
Валерій Чалий
Місце
УкраїнаКиїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
шо ,изнов Вика кулек вафлей привезет...,так загадочно..
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VTS
VTS
Мда, а к мокшам даже Лайма Вайкуле не приедет. Опять песню о родинке в исполнении пуйла придется слушать,вот они злятся.
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
"Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера", -цена какая ….(евро.. доллары.. жизни бэндеро дебилов)????
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