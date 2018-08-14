Важливий знак: до України прилетить посланець Трампа

На параді з нагоди Дня Незалежності України в Києві буде присутній повноважний представник президента США Дональда Трампа.

Про це заявив посол України у США Валерій Чалий на своїй сторінці у Facebook. "Хочу трохи привідкрити завісу", - написав він.

Хто саме прилетить у країну, щоб взяти участь у заході, посол не уточнив.

"Це не просто символізм - це чіткий прояв підтримки нашого стратегічного партнера", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно президент України Петро Порошенко показав першу репетицію параду до Дня Незалежності у складі всіх відомств.