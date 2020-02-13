Ватажок "ДНР" раптово відхрестився від Росії і зробив заяву

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін раптово відмовився від ідеї особливого статусу в Конституції Росії, назвавши подібний варіант некоректним.

Заяву він зробив в інтерв'ю російському агентству Regnum. Причини такого рішення Пушилін не назвав.

"Я думаю, це не цілком коректне питання. У силу певних причин, ми не можемо зараз говорити про закріплення спеціального статусу Донбасу в Конституції Російської Федерації", – сказав він.

У той же час ватажок "ДНР" поспішив запевнити, що серед завдань окупантів – інтеграція в простір Росії.

Денис Пушилін відхрестився від "особливого статусу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в свою чергу заявили, що в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" НЕ буде прописаний особливий статус ОРДЛО.

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