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13 лютого • оновлено в 11:37
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Ватажок "ДНР" раптово відхрестився від Росії і зробив заяву

3.3т
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Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін раптово відмовився від ідеї особливого статусу в Конституції Росії, назвавши подібний варіант некоректним.

Заяву він зробив в інтерв'ю російському агентству Regnum. Причини такого рішення Пушилін не назвав.

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"Я думаю, це не цілком коректне питання. У силу певних причин, ми не можемо зараз говорити про закріплення спеціального статусу Донбасу в Конституції Російської Федерації", – сказав він.

У той же час ватажок "ДНР" поспішив запевнити, що серед завдань окупантів – інтеграція в простір Росії.

Денис Пушилін відхрестився від "особливого статусу"

Денис Пушилін відхрестився від "особливого статусу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в свою чергу заявили, що в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" НЕ буде прописаний особливий статус ОРДЛО.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем Донбассу особый статус? На общих основаниях войдут в состав России
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА СВИДОМАЯ ХРЕНЬ!!!
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