"Вам це не сподобається!" Богдан закликав журналістів влаштувати "чистку" в ЗМІ

В Україні журналісти, як четверта влада, повинні провести самостійне самоочищення.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава Офісу президента Андрій Богдан, зазначивши, що вважає журналістів у нашій країні корумпованими.

"Частина корупції в цій державі – це корупція четвертої влади. Журналісти – це четверта влада, і вона глибоко корумпована, як і вся держава. І неможливе очищення перших трьох гілок влади без очищення четвертої. Я знаю, як це все працює", – зазначив він.

Водночас Богдан підкреслив, що "чистку" ЗМІ хоче саме українське суспільство.

"У вас (журналістів. – Ред.) має бути теж якесь самоочищення. Суспільство хоче очищення не тільки судової, правоохоронної системи, але й журналістської. Вам, звичайно, це не сподобається, це буде "хайп" номер два, але ви повинні це також усвідомлювати", – пояснив глава ОПУ.

Крім цього, відповідаючи на запитання про повноцінну пресконференцію президента Володимира Зеленського, Богдан заявив, що команда ОПУ не піде на "повідку" ЗМІ.

"Коли суспільство вимагатиме такої пресконференції, ми її дамо. Поки суспільство хоче спілкуватися з президентом без посередників. І ми робимо винятково те, чого хочуть громадяни України, а не деякі дуже поважні журналісти, яких ми дуже поважаємо, але..." – зазначив він.

Андрій Богдан

Водночас Богдан запевнив, що любить журналістів і "абсолютно адекватно" спілкується з ними, але "є частина журналістського середовища, яка не працює відповідно до стандартів журналістської етики".

"І на їхні запитання, чому ви з нами не говорите, я так і кажу: вважаю, що ви не відповідаєте цим стандартам, спілкування з вами буде для мене принизливим", – підкреслив керівник ОПУ.

Також Богдан заперечував, що взаємини із журналістами зіпсувалися після "зливу" заяви про його відставку з поста глави ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Богдан розповів, що шепоче президенту України Володимиру Зеленському на вухо термінові поради.

Також він розсекретив деталі переїзду Офісу президента в нову будівлю.

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