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13 червня • оновлено в 15:24
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Сергій Притула
Сергій Притула
Український комік і телеведучий Всі статті автора

Вакарчук виконав свою обіцянку і здав мандат

Знаю, що ви чекаєте моєї реакції щодо вчинку Святослава Вакарчук.

Отже, що було ним сказано і зроблено за останній рік?

Перед виборами Святослав сказав журналістам: "Моя мета – привести до влади професіоналів, для яких державні інтереси і справедливість – понад усе".

І виконав свою обіцянку.

Завів у парламент невелику, але досить фахову команду. За час перебування в парламенті депутати з фракції "Голосу" не "зашкварились": не стали "тушками", не займалися кнопкодавством, не замовляли повій під час робочого дня, не обіцяли подати воду в Крим, щоб спростити життя окупантам і не рекомендували пенсіонерам продавати собак, щоб сплатити за комуналку.

Вакарчук говорив, що він хоче створити партію нового зразка. Не "класику" української політики, партію лідерського зразка, а партію однодумців.

Як наслідок:

Голова фракції "Голосу" в парламенті не Вакарчук, а Рахманін.

Голова партії "Голос" не Вакарчук, а Кіра Рудик.

Вакар зробив те, що обіцяв. І, залишаючись ідейним натхненником партії і, водночас, її рядовим депутатом – здав мандат. На його місце прийде інший фахівець.

Я вдячний Святославу за те, що він об’єднав стільки фахових людей, патріотів, дав їм поштовх, можливість працювати заради держави. Партія “Голос” відбулась. Святослав людей не тільки привів, але й дав їм можливість рухатись далі самостійно.

І тепер перед командою на чолі з Кірою Рудик стоять нові виклики. Попереду вибори у місцеві ради, вибори мерів по всій Україні. Буде гаряче. Але ми сильні і витривалі!

Що далі?

Чомусь так повелось, що партія в Україні – це, по суті, політична корпорація, це завжди про одну людину. Але “Голос” не є партією вождистського типу. Я розумію, що всі в Україні звикли до іменних блоків, партій влади, які припиняють своє існування, або суттєво втрачають позиції, як тільки змінюється президент і приходять чергові вибори. Ми бачили це на прикладах НДП, ЗаЄДУ, НСНУ, НФ, ПР і т.д.

Але “Голос” намагається задати інший стандарт політики – це не про особу, це про принципи і про наполегливість. Партія буде і надалі залучати до української політики гідних, рішучих, потужних людей.

Мені за таку партію не соромно.

Дякую за увагу.

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Автор
Сергій Притула Сергій Притула
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Сергія Притули
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