Вакарчук уникнув відповіді на питання про депутатський мандат. Відео
Колишній народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук не став коментувати чутки про те, що він досі так і не склав свій депутатський мандат.
До Вакарчука підійшов за коментарем кореспондент PavlovskyNEWS, коли той сидів у кафе разом із ексглавою Нацради з телебачення і радіомовлення Юрієм Артеменком (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Я перестав бути народним депутатом у день, коли з'їзд мене позбавив місця в списку відповідно до Конституції", – заявив Вакарчук.
Однак на питання, чому він не здав мандат, екснардеп не відповів, а відразу ретирувався.
Нагадаємо, частина депутатів вважає, що свій мандат Вакарчук досі не здав, тому й виникає це питання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 червня Вакарчук заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.
Проте 18 червня Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" – за нього проголосували 175 народних депутатів за мінімально необхідних 226.
19 червня голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".
Пізніше з'їзд партії "Голос" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Вакарчука через його вихід зі складу фракції.
Зі свого боку ЦВК на початку липня на підставі цього рішення з'їзду визнала обраною народним депутатом від партії "Голос" Аліну Свідерську.
8 жовтня у пресслужбі "Голосу" повідомили, що минув останній день, коли Свідерська мала подати документи в ЦВК. "Аліна прийняла рішення лишатися в команді "Голосу", але не заходити в Раду", – уточнив журналістам прессекретар партії Ярема Дух.
Так, народним депутатом стане наступний кандидат у списку – доброволець, науковець, режисер та актор Андрій Шараскін.