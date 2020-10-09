Вакарчук уникнув відповіді на питання про депутатський мандат. Відео

Колишній народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук не став коментувати чутки про те, що він досі так і не склав свій депутатський мандат.

До Вакарчука підійшов за коментарем кореспондент PavlovskyNEWS, коли той сидів у кафе разом із ексглавою Нацради з телебачення і радіомовлення Юрієм Артеменком (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я перестав бути народним депутатом у день, коли з'їзд мене позбавив місця в списку відповідно до Конституції", – заявив Вакарчук.

Однак на питання, чому він не здав мандат, екснардеп не відповів, а відразу ретирувався.

Нагадаємо, частина депутатів вважає, що свій мандат Вакарчук досі не здав, тому й виникає це питання.

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