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14 вересня • оновлено в 16:39
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Вакарчук розкритикував розпуск ЦВК: політичний інтерес переважає

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Під час виступу на конференції YES лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував партію влади за розпуск Центрвиборчкому.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Вакарчук підкреслив, що монобільшість ініціювала розпуск ЦВК через три фази виборів, які були визнані міжнародною спільнотою.

За його словами, це була виключно політична ініціатива.

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"Я бачив, як це робив уряд Порошенка, як це робив уряд Януковича і як це робив будь-який президент, який приходив до влади до того. Всі вони обіцяли будувати інституції, але в більшості вони цього не роблять. Вони залишають правила, але міняють людей. Я це називаю слабкістю інституцій і тим, що політичний інтерес переважає над інституційним підходом", – сказав лідер партії "Голос".

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

YES

Вакарчук додав, що не знає людей із розпущеної ЦВК, і вони не є його друзями, але для нього важливі правила.

За його словами, перед Україною стоїть два основних виклики – зовнішня агресія та внутрішній фактор, "питання того, чи є інституції більш важливими, ніж політична кон'юнктура. Вакарчук вважає, що "поки що другий виклик є таким самим великим і масштабним, як і перший".

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У свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в коментарі у кулуарах YES заявив, що новий склад Центральної виборчої комісії буде хорошим, але про конкретні кандидатури говорити зарано.

"Я думаю, що рішення прийматиметься найближчим часом. Щодо кандидатур - поки що зарано говорити. Я впевнений, що буде хороший склад Центральної виборчої комісії", – сказав він.

Разумков зазначив, що до попереднього складу ЦВК були питання ще під час виборів президента.

"Парламентські вибори були спокійними, але теж були деякі питання", – додав він.

Також Разумков заявив, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей можуть проводитися тільки за законами України, а дострокове припинення повноважень усіх членів ЦВК з цим ніяк не пов'язане.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку комітету виборців України, аргументи, висловлені в поданні президента і представниками фракції "Слуга народу" не є такими, що свідчать про систематичні проблеми або грубі порушення законодавства з боку членів ЦВК.

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Особи
Святослав Вакарчук Дмитро Разумков
Місце
Україна
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