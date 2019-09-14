Вакарчук розкритикував розпуск ЦВК: політичний інтерес переважає

Під час виступу на конференції YES лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував партію влади за розпуск Центрвиборчкому.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Вакарчук підкреслив, що монобільшість ініціювала розпуск ЦВК через три фази виборів, які були визнані міжнародною спільнотою.

За його словами, це була виключно політична ініціатива.

"Я бачив, як це робив уряд Порошенка, як це робив уряд Януковича і як це робив будь-який президент, який приходив до влади до того. Всі вони обіцяли будувати інституції, але в більшості вони цього не роблять. Вони залишають правила, але міняють людей. Я це називаю слабкістю інституцій і тим, що політичний інтерес переважає над інституційним підходом", – сказав лідер партії "Голос".

Святослав Вакарчук YES

Вакарчук додав, що не знає людей із розпущеної ЦВК, і вони не є його друзями, але для нього важливі правила.

За його словами, перед Україною стоїть два основних виклики – зовнішня агресія та внутрішній фактор, "питання того, чи є інституції більш важливими, ніж політична кон'юнктура. Вакарчук вважає, що "поки що другий виклик є таким самим великим і масштабним, як і перший".

У свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в коментарі у кулуарах YES заявив, що новий склад Центральної виборчої комісії буде хорошим, але про конкретні кандидатури говорити зарано.

"Я думаю, що рішення прийматиметься найближчим часом. Щодо кандидатур - поки що зарано говорити. Я впевнений, що буде хороший склад Центральної виборчої комісії", – сказав він.

Разумков зазначив, що до попереднього складу ЦВК були питання ще під час виборів президента.

"Парламентські вибори були спокійними, але теж були деякі питання", – додав він.

Також Разумков заявив, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей можуть проводитися тільки за законами України, а дострокове припинення повноважень усіх членів ЦВК з цим ніяк не пов'язане.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку комітету виборців України, аргументи, висловлені в поданні президента і представниками фракції "Слуга народу" не є такими, що свідчать про систематичні проблеми або грубі порушення законодавства з боку членів ЦВК.

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