Вакарчук іде у президенти: ЗМІ розкрили плани і союзників співака

Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук прийняв рішення про участь у президентських виборах і невдовзі публічно заявить про свій намір.

Про це, посилаючись на дані відразу декількох джерел, пише LIGA.net. За інформацією видання, він заявить про рішення брати участь у президентських виборах у кінці року.

"Це можна буде порівняти з відкорковуванням шампанського: шумно і несподівано", — передрікає знайомий з Вакарчуком політик.

За даними трьох джерел, музикант вирішив балотуватися на президентських виборах, але дату оголошення цього зберігають у таємниці. У вересні відбулася закрита зустріч із послами Великої сімки та Євросоюзу, де музикант нібито пообіцяв дипломатам піти на вибори. Цю інформацію підтвердили кілька знайомих із музикантом нардепів і одне джерело поза парламентом. Публічно підтверджувати цю інформацію відмовилися всі співрозмовники журналістів.

Одні джерела стверджують, що нібито затягування з прийняттям рішення — це стратегія, і не можуть назвати Вакарчука нерішучим. До того ж для політика нового зразка у нього нібито є сильні якості: вміє надихати, щирий і вірить в те, що каже.

Інший співрозмовник видання припускає, що Вакарчук відповів послам Великої сімки ствердно під тиском і остаточного рішення для себе не прийняв.

Також наголошується, що стали відомі деякі члени команди і спонсори Вакарчука.

"Кілька співрозмовників кажуть, що Вакарчук повернеться в політику з видавленими із влади реформаторами. Фінансова підтримка надійде щонайменше з трьох джерел. Одним з них може стати друг Вакарчука, президент інвестиційного фонду Dragon Capital Томаш Фіала. Хоча сам Вакарчук неодноразово заявляв, що він самостійний і не потребує спонсорства", — сказано у матеріалі.

Можливим соратником Вакарчука у політиці також називають екс-міністра Мінекономрозвитку Айвараса Абромавічуса, що зі скандалом пішов з уряду .

За інформацією видання, співак також веде активні переговори з демократичним табором. Одне з найближчих йому — об'єднання "Самопоміч". Як свідчать джерела, Вакарчук і мер Львова Андрій Садовий найзрозуміліші одне одному гравці у демократичному таборі. Союзу з Анатолієм Гриценком у найближчому майбутньому не передбачається.

Зазначається, що Вакарчук і Садовий обговорюють два сценарії спільного походу на вибори. У першому — мер Львова йде у президенти, а музикант підтримує його публічно. Другий — Вакарчук балотується у президенти, а політик знімає кандидатуру на його користь.

У "Самопомочі" обидва сценарії не відкидають, а у Вакарчука будь-які союзи називають чутками. "Немає сенсу коментувати чутки", — зазначили у прес-службі музиканта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав Вакарчук влаштував перепалку з журналісткою. На питання про свої політичні амбіції він відповів, що йому подобається "можливість тримати в очікуванні".