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Вакарчук: до люстрації треба підходити з холодною головою

1.7т Читати матеріал російською

Партія "Голос" захищатиме закон про люстрацію і закликає зважено підходити до питання її можливого розширення.

Про це заявив лідер "Голосу" Святослав Вакарчук в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє пресслужба політсили. Він наголосив, що партія не дасть спробам реваншу скасувати закон і відкотити назад здобутки Майдану.

"Всі, в кого руки в крові Небесної Сотні, і всі, хто так чи інакше відповідальний за той стан, що призвів до розв'язування війни Росією, не мають права більше ніколи обіймати державні посади. Але дуже важливо підходити до люстрації з холодною головою. Тому що в бажанні допомогти люструвати поганих людей можна дійти до того, що люструвати самого себе", — сказав Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Facebook партії "Голос"

Він нагадав, що у владі після 2014 року працювали не тільки старі політики, але й нові ефективні чиновники.

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"Там було багато людей, яких не те, що люструвати треба — за ними в'язниця плаче. І ми знаємо цих людей, і ми будемо добиватися, щоб справедливість перемогла. Але так само була й велика кількість людей, які робили конкретні дієві реформи. Людей, які зробили добру справу для країни і вперлись в стелю, коли корумпована верхівка не давала їм робити далі серйозні реформи. Ми мусимо їм — навпаки — подякувати. Нехай вони поділяться з нами своїм досвідом, і ми будемо допомагати їм далі працювати. Це і є зважена політика: гаряче серце, холодна голова, а не навпаки", — наголосив Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запропонував посилити очищення влади і додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які вступили на посади з 2014 року. Пізніше у Зеленського пояснили суть нової люстрації.

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Тема
Люстрація в Україні
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
" Развязывание войны с россией", тот же вова, только из Львова-мерзкая тварь!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Стрелков Иван, Вы москали напали на Украину вот с вами, скотами, мы и воюем и прикрываться не надо уиными шахтерами и трактористами, танкми и градами из шахт, а также снарядами и патронами, ростущими на деоевьях. Эти байки будете рассказывать своим совковым бабулям и дедулям, которые седят возле подьезда прославляют Путлера м Совок гнилой
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