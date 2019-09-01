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"Вщент – не наш план": Зеленський розкрив своє ставлення до алкоголю

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом перших 100 днів свого правління були моменти, коли він напивався, але тримався на ногах.

Відповідне інтерв'ю він дав акторові Станіславу Боклану, з яким знімався в серіалі "Слуга народу" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Було (напивався за перші 100 днів на посаді президента. – Ред.). Але я на ногах, я попереджаю. Я ніколи, "вщент" – це не наш план", – зізнався Зеленський.

Зеленський зізнався, що напивався

Зеленський зізнався, що напивався

Він розповів, що найскладнішим моментом за цей час було, коли загинули четверо військовослужбовців, а також переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте, у нього були й щасливі дні на цій посаді.

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"У мене є тільки щасливі вечори – я повертаюсь додому і бачу дітей. Знаю, заради чого були такі зміни, заради чого працюємо", – додав Зеленський.

Лідер держави також розповів, що його дуже порадували результати парламентських виборів. А на питання, чи хочеться йому послати все на *іг він відповів: "Ні, не хочеться. Така довіра людей, я серйозна людина". Також Зеленський розповів, чи пішов би він ще раз в президенти, якщо повернути час назад.

"Так. Є великий шанс, не можна було не скористатись такою можливістю – у тебе є великий шанс допомогти людям реально. Я в це вірю, я відчуваю, що у нас вийде. Хто я – я більше не актор", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю Боклану Зеленський розповів, про що розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А кокосика нюхал?
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