"Вщент – не наш план": Зеленський розкрив своє ставлення до алкоголю

Президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом перших 100 днів свого правління були моменти, коли він напивався, але тримався на ногах.

Відповідне інтерв'ю він дав акторові Станіславу Боклану, з яким знімався в серіалі "Слуга народу" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Було (напивався за перші 100 днів на посаді президента. – Ред.). Але я на ногах, я попереджаю. Я ніколи, "вщент" – це не наш план", – зізнався Зеленський.

Зеленський зізнався, що напивався

Він розповів, що найскладнішим моментом за цей час було, коли загинули четверо військовослужбовців, а також переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте, у нього були й щасливі дні на цій посаді.

"У мене є тільки щасливі вечори – я повертаюсь додому і бачу дітей. Знаю, заради чого були такі зміни, заради чого працюємо", – додав Зеленський.

Лідер держави також розповів, що його дуже порадували результати парламентських виборів. А на питання, чи хочеться йому послати все на *іг він відповів: "Ні, не хочеться. Така довіра людей, я серйозна людина". Також Зеленський розповів, чи пішов би він ще раз в президенти, якщо повернути час назад.

"Так. Є великий шанс, не можна було не скористатись такою можливістю – у тебе є великий шанс допомогти людям реально. Я в це вірю, я відчуваю, що у нас вийде. Хто я – я більше не актор", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю Боклану Зеленський розповів, про що розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним.

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