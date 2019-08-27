В Україну прибув радник Трампа: що відомо

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва вперше після обрання Володимира Зеленського президентом країни.

Про це повідомила в Twitter пресслужба американського посольства в Україні.

"Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими чиновниками", — йдеться в повідомленні.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська додала, що це важливий візит у контексті заяв президента США Дональда Трампа на саміті G7 щодо Росії і підготовки зустрічі американського лідера із Зеленським.

Джон Болтон ВВС

Раді вітаті Радника з национальной безопасности Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтрімку сполучення Штатами суверенітету и теріторіальної цілісності України та ее євроатлантичного шляху. ВІН сподівається на продуктивні зустрічі з Українськими посадовців - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 27, 2019

В Україні з візітом радник по вопросам нацбезпеки США @AmbJohnBolton 🇺🇦🇺🇸 Важлівій Візит в контектсі заяв @realDonaldTrump на саміті G7 относительно России и подготовки зустрічі Президента Трампа и @ZelenskyyUa. А ще 1ше Засідання @ua_parliament и призначення Прем'єра. Слідкуємо уважний - Nataliya Mykolska (@mykolska) August 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський уряд підтримує ініціативи, які оголошував Зеленський під час передвиборчої кампанії і які звучать зараз, поки формується уряд.

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