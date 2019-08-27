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В Україну прибув радник Трампа: що відомо

1.5т Читати матеріал російською

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва вперше після обрання Володимира Зеленського президентом країни.

Про це повідомила в Twitter пресслужба американського посольства в Україні.

"Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими чиновниками", — йдеться в повідомленні.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська додала, що це важливий візит у контексті заяв президента США Дональда Трампа на саміті G7 щодо Росії і підготовки зустрічі американського лідера із Зеленським.

Джон Болтон

Джон Болтон

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський уряд підтримує ініціативи, які оголошував Зеленський під час передвиборчої кампанії і які звучать зараз, поки формується уряд.

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Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Этот тоже будет драть украинского гидранта чаще чем свою жену?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Барин приехал барин приехал.....
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Инспекция или наказание за продажу Мотор Сiч китайцам?
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