В Україну прибули полонені моряки, Сенцов, Кольченко і Балух: кого вдалося обміняти у Путіна

В Київ 7 вересня в результаті обміну з Росії повернулися 35 військовополонених Така ж кількість заарештованих в Україні злочинців вирушили в РФ. Це найбільший обмін за довгі роки війни з державою-агресором.

Про те, кого звільнили з обох сторін і чи стане це поворотним кроком – в матеріалі OBOZREVATEL.

Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Обмін пройшов за формулою 35 на 35. В Україні всі захоплені Росією моряки і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Кого обміняли: повний список

1. Роман Сущенко

2. Олег Сенцов.

3. Олександр Кольченко.

4. Володимир Балух.

5. Станіслав Клих.

6. Микола Карпюк.

7. Олексій Сизонович.

8. Павло Гриб.

9. Едем Бекіров.

10. Євген Панов.

11. Артур Панов.

12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ".

13. Юрій Без’язичний, моторист-електрик.

14. Андрій Артеменко, старший комендор.

15. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.

16. Богдан Головаш, випускник ІВМС.

17. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.

18. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ".

19. Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".

20. Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.

21. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.

22. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.

23. Владислав Костишин, випускник ІВМС.

24. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".

25. Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь".

26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".

27. Михайло Власюк, моторист-електрик.

28. Віктор Беспальченко, комендор.

29. Володимир Терещенко, комендор.

30. Євгеній Семидоцький, марсовий.

31. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.

32. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.

33. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.

34. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.

35. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

В останні дні розгорівся скандал через колишнього начальника "ПВО" Слов'янської бригади "ДНР" Володимира Цемаху. Його вважають одним з фігурантів справи про збитий малайзійському Боїнг МН17. Саме він може знати подробиці, як доставлявся Бук на територію окупованого Донбасу, і як вивозився назад.

Цемаху доставили до Києва прямо з окупованого Донецьку. Українські силовики провели спецоперацію, затримавши бойовика прямо у нього в квартирі і протягнули його на мирну територію. При цьому загинув один з контррозвідників, а ще один був поранений. За даними OBOZREVATEL, загинув Олександр Колодяжний.

Володимир Цемах ОК Володимира Цемаху

Але в четвер Окружний суд несподівано відпустив Цемаха під особисті зобов'язання. Його адвокат Роман Гонтарев сказав OBOZREVATEL, що нічого не знає про обмін. "Я нічого про це не знаю. А мій підзахисний пішов в тому напрямку, в якому вважає за потрібне", - сказав Гонтарев.

Цемаха обміняли на Олега Сенцова. Також в списках є і проросійський журналіст Кирило Вишинський. В Україні його звинувачують у державній зраді. Його також тиждень тому несподівано звільнили під особисті зобов'язання.

Кирило Вишинський

В обміні з української сторони взяли участь 12 громадян Росії. Наприклад, Євген Мефедов, якого звинувачували в посяганні на територіальну цілісність України за мотивами подій 2 травня 2014 року в Одесі. Він також був відпущений з-під варти. У списку є Максим Одинцов, Олександр Баранов, Ігор Клімаковскій і Руслан Беджі.

Євген Мефедов

Максим Одинцов і Олександр Баранов – колишні українські військові, які в 2014 році перейшли на бік Росії. У 2016 році вони були затримані на адмінграніце між Кримом і Херсонщиною. Баранов був засуджений до 13 років позбавлення волі, а Одинцов – до 14.

Одинцов і Баранов

Ігор Клімаковскій був затриманий в липні 2015 року. За даними СБУ Клімаковскій агент ФСБ, який збирав інформацію про передислокацію українських військ. Руслан Беджі також був затриманий за шпигунство на користь Росії.

За словами адвоката Ігоря Свінціцького в списку на обмін є і його підзахисний колишній беркутівець Олександр Саттаров.

Олександр Саттаров – колишній беркутівець, якого засудили за участь в "самообороні" Криму.

Зрушили з мертвої точки?

Після того як стало відомо, що в обмін включений і важливий свідок у справі про збитий Боїнгу Цемах, думки про роль цієї події серйозно розділилися. Наприклад, колишній представник України в Тристоронньої контактній групі в Мінську Роман Безсмертний вважає, що Україні "нав'язали гойдалку Сенцов-Вишинський", і вона нібито привела до появи в переговорному процесі фігуранта у справі про збитий Боїнгу Володимира Цемаху.

"Я просто ще раз хочу звернутися до нього не як до Зеленському – мені все одно, хто він такий, – я до нього хочу звернутися як до президента України. Якщо ви такі речі не довіряєте фахівцям – вас же попереджали ... Подумайте, що ви президент величезної країни ", – сказав він під час ефіру на каналі 1 + 1 передачі" Право на владу ".

Водночас російський опозиційний політик Ольга Курносова в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала, що обмін це перший крок до того, щоб "ситуація зрушила з мертвої точки": зменшилася кількість обстрілів і убитих.

"Є така порода бійцівських собак, у яких зуби влаштовані так, що, якщо тварина вчепиться, то зуби розчепити вже не зможе в принципі. Так зі зчепленими зубами вона і помре. Мені б дуже не хотілося, щоб ми, як ті бійцівські собаки, були б нездатні зрушити з мертвої точки. Я завжди говорила, що перше питання, яке має бути вирішене – це питання обміну", - підкреслила Курносова.

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