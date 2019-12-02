В Україні заявили про перемогу над Росією: розгорівся ажіотаж

Україна виграє позиції в Росії на зовнішніх ринках озброєння та продовжує гідну конкуренцію.

Про це заявив заступник генерального директора концерну "Укроборонпром", ексдепутат Верховної ради Мустафа Найєм ATR. Він додав, що Україна має великий потенціал у цій сфері (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

"У ситуації, коли ми 30 років не фінансували цю історію, ми продовжували вигравати позиції на зовнішніх ринках у Росії – основного нашого конкурента, тому що ми обслуговуємо техніку радянського походження, ми надаємо комплектувальні до бронетехніки і авіації, ми їх ремонтуємо", – сказав Найєм.

Топові російські ЗМІ поширили заяву Найєма, піддавши її під сумніву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні успішно випробували крилату ракету Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун". Вона здійснила політ на більш ніж 250 кілометрів.

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