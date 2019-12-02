Головна Новини
2 грудня • оновлено в 11:15
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

В Україні заявили про перемогу над Росією: розгорівся ажіотаж

15.8т
Читати матеріал російською

Україна виграє позиції в Росії на зовнішніх ринках озброєння та продовжує гідну конкуренцію.

Про це заявив заступник генерального директора концерну "Укроборонпром", ексдепутат Верховної ради Мустафа Найєм ATR. Він додав, що Україна має великий потенціал у цій сфері (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

Новини
Який старший брат? Кравчук сказав про українське князівство і розлютив Росію

"У ситуації, коли ми 30 років не фінансували цю історію, ми продовжували вигравати позиції на зовнішніх ринках у Росії – основного нашого конкурента, тому що ми обслуговуємо техніку радянського походження, ми надаємо комплектувальні до бронетехніки і авіації, ми їх ремонтуємо", – сказав Найєм.

Топові російські ЗМІ поширили заяву Найєма, піддавши її під сумніву.

В Україні заявили про перемогу над Росією: розгорівся ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні успішно випробували крилату ракету Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун". Вона здійснила політ на більш ніж 250 кілометрів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Мустафа Найєм
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
Поділитися у Facebook
29
Коментарі
37
304
Смішно
34
Цікаво
4
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Найем вроде пуштун из Афганистана, а дурь типично украинская. Глобализация. ))))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Кажется, это новый спocoб бopьбы с рyccкими - заставить их надopвать живoты и умepeть от смexa.
Показать комментарий полностью
Ответить
12
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Если только в поставках вооружения пуштунским родственникам Найема из Талибана. Не сомневаюсь, что в этом Украина вполне могла отличиться.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги