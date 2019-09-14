В Україні запропонували з'єднати Чорне і Балтійське море: в Росії істерика

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що держава працює над декількома масштабними інфраструктурними проектами, серед яких – з'єднання Чорного і Балтійського морів.

Своєю ініціативою він поділився під час виступу на форумі YES в Києві 14 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олексій Гончарук Скріншот відео

"У нас, до речі, є кілька дуже амбітних інфраструктурних проектів, про які ми вже починаємо комунікувати. Нам потрібно спробувати з'єднати водним шляхом, наприклад, Балтійське і Чорне море. Це абсолютно реально. Це проект, є 40 водних шляхів, про які потрібно домовитися з Білоруссю і Польщею. Для того, щоб з ними домовитися, треба вибудовувати конструктивні відносини. Ми вже починаємо це робити", – сказав глава уряду.

Його слова моментально викликали бурхливу реакцію в російських пропагандистських ЗМІ. Вони зарясніли заголовками про плани України приєднати до себе Балтійське море.

Заголовки росЗМІ про ініціативу Гончарука Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Гончарук заявив, що Росія, безумовно, є агресором, однак Україні не варто забувати про те, що це – її найбільший сусід. У зв'язку з цим єдиним способом відповіді на збройну агресію він бачить боротьбу за те, щоб Україна стала успішною.

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