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14 вересня • оновлено в 15:05
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В Україні запропонували з'єднати Чорне і Балтійське море: в Росії істерика

8.2т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що держава працює над декількома масштабними інфраструктурними проектами, серед яких – з'єднання Чорного і Балтійського морів.

Своєю ініціативою він поділився під час виступу на форумі YES в Києві 14 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Скріншот відео

"У нас, до речі, є кілька дуже амбітних інфраструктурних проектів, про які ми вже починаємо комунікувати. Нам потрібно спробувати з'єднати водним шляхом, наприклад, Балтійське і Чорне море. Це абсолютно реально. Це проект, є 40 водних шляхів, про які потрібно домовитися з Білоруссю і Польщею. Для того, щоб з ними домовитися, треба вибудовувати конструктивні відносини. Ми вже починаємо це робити", – сказав глава уряду.

Його слова моментально викликали бурхливу реакцію в російських пропагандистських ЗМІ. Вони зарясніли заголовками про плани України приєднати до себе Балтійське море.

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Заголовки росЗМІ про ініціативу Гончарука

Заголовки росЗМІ про ініціативу Гончарука

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Гончарук заявив, що Росія, безумовно, є агресором, однак Україні не варто забувати про те, що це – її найбільший сусід. У зв'язку з цим єдиним способом відповіді на збройну агресію він бачить боротьбу за те, щоб Україна стала успішною.

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Чорне море
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
очередной морекопатель))) сколько же там ид.иотов после муйдана появилось))) или они были такими от рождения?
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да лучше канал прокопал на азовье
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Какая прелесть! Нас не может не радовать, что опять у вас решения будут принимать недоумки. Проект повеселил. Ну-ну, попробуйте. Вы пешеходный мост построить не можете, глобальные вы наши.
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