У Зеленського показали, як працює хвалений "Соціальний ліфт"

В Україні в пілотному режимі стартувала програма пошуку людей на державні посади "Соціальний ліфт", розрекламована президентом Володимиром Зеленським.

"Ми шукаємо людей, які очолять державні районні адміністрації Херсонської області. А також заступника голови обласної державної адміністрації", – повідомляє Telegram-канал The Lift.

"Чи відчуваєте в собі спрагу і силу змінити щось? Приєднуйтесь до команди президента. Переходьте за посиланням, обирайте підходящу вакансію і заповнюйте анкету: https://lift.net.ua/vacancies", – йдеться в повідомленні.

frontnews.eu

Претенденти можуть заповнити заяви на такі вакансії:

Глава адміністрації Бериславського району: https://lift.net.ua/vacancy/beryslav

Глава адміністрації Білозерського району: https://lift.net.ua/vacancy/bilozerka

Глава адміністрації Великоолександрівського району: https://lift.net.ua/vacancy/velykaoleksandrivka

Глава адміністрації Великолепетиського району: https://lift.net.ua/vacancy/velykalepetyha

Глава адміністрації Чаплинського району: https://lift.net.ua/vacancy/chaplynka

Глава адміністрації Верхньорогачицького району: https://lift.net.ua/vacancy/verhijrohachyk

Глава адміністрації Олешківського району: https://lift.net.ua/vacancy/оleshky

Глава адміністрації Високопільського району: https://lift.net.ua/vacancy/vysokopillya

Глава адміністрації Скадовського району: https://lift.net.ua/vacancy/skadovsk

Глава адміністрації Генічеського району: https://lift.net.ua/vacancy/henichesk

Глава адміністрації Новотроїцького району: https://lift.net.ua/vacancy/novotroitskaya

Глава адміністрації Голопристанського району: https://lift.net.ua/vacancy/holaprystan

Глава адміністрації Горностаївського району: https://lift.net.ua/vacancy/hornostajivka

Глава адміністрації Нововоронцовського району: https://lift.net.ua/vacancy/novovorontsovsky

Глава адміністрації Іванівського району: https://lift.net.ua/vacancy/ivanivka

Глава адміністрації Каланчацького району: https://lift.net.ua/vacancy/kalanchak

Глава адміністрації Каховського району: https://lift.net.ua/vacancy/kahovka

Глава адміністрації Нижньосірогозького району: https://lift.net.ua/vacancy/nyznisyrogozy

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський призначив новим главою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

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