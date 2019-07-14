У Зеленського показали, як працює хвалений "Соціальний ліфт"

В Україні в пілотному режимі стартувала програма пошуку людей на державні посади "Соціальний ліфт", розрекламована президентом Володимиром Зеленським.
"Ми шукаємо людей, які очолять державні районні адміністрації Херсонської області. А також заступника голови обласної державної адміністрації", – повідомляє Telegram-канал The Lift.
"Чи відчуваєте в собі спрагу і силу змінити щось? Приєднуйтесь до команди президента. Переходьте за посиланням, обирайте підходящу вакансію і заповнюйте анкету: https://lift.net.ua/vacancies", – йдеться в повідомленні.
frontnews.eu
Претенденти можуть заповнити заяви на такі вакансії:
Глава адміністрації Бериславського району: https://lift.net.ua/vacancy/beryslav
Глава адміністрації Білозерського району: https://lift.net.ua/vacancy/bilozerka
Глава адміністрації Великоолександрівського району: https://lift.net.ua/vacancy/velykaoleksandrivka
Глава адміністрації Великолепетиського району: https://lift.net.ua/vacancy/velykalepetyha
Глава адміністрації Чаплинського району: https://lift.net.ua/vacancy/chaplynka
Глава адміністрації Верхньорогачицького району: https://lift.net.ua/vacancy/verhijrohachyk
Глава адміністрації Олешківського району: https://lift.net.ua/vacancy/оleshky
Глава адміністрації Високопільського району: https://lift.net.ua/vacancy/vysokopillya
Глава адміністрації Скадовського району: https://lift.net.ua/vacancy/skadovsk
Глава адміністрації Генічеського району: https://lift.net.ua/vacancy/henichesk
Глава адміністрації Новотроїцького району: https://lift.net.ua/vacancy/novotroitskaya
Глава адміністрації Голопристанського району: https://lift.net.ua/vacancy/holaprystan
Глава адміністрації Горностаївського району: https://lift.net.ua/vacancy/hornostajivka
Глава адміністрації Нововоронцовського району: https://lift.net.ua/vacancy/novovorontsovsky
Глава адміністрації Іванівського району: https://lift.net.ua/vacancy/ivanivka
Глава адміністрації Каланчацького району: https://lift.net.ua/vacancy/kalanchak
Глава адміністрації Каховського району: https://lift.net.ua/vacancy/kahovka
Глава адміністрації Нижньосірогозького району: https://lift.net.ua/vacancy/nyznisyrogozy
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський призначив новим главою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!