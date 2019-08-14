В Україні створять єдиний реєстр ветеранів війни: хто до нього увійде

У середу, 14 серпня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Як повідомляє пресслужба уряду, створенням реєстру буде займатися Міністерство з питань ветеранів.

Відзначається, що в нього запропонували вносити інформацію про:

ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отриманої в результаті війни, і учасників війни),

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,

постраждалих учасників Революції гідності, а також про членів сімей цих категорій осіб.

Відзначимо, що президентська партія "Слуга народу" пропонує скоротити п'ять комітетів ВР шляхом об'єднання їх з іншими, зокрема комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Українські військові

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів в новій Верховній Раді з 22 до 27.

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