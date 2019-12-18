В Україні посилили правила в'їзду в Росію: що змінилося

З 1 березня 2020 року громадяни України не зможуть відвідувати Росію за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження.

Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів України. Документ показав у своєму Telegram депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Україна посилила правила в'їзду в Росію "Вести"

Так, зазначено, що з 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, які виїжджають із України на територію Росії.

Також зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина – для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.

При в'їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України буде здійснювати безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.

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