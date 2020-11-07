В Україні розгорівся скандал навколо привітання чиновника з радянським святом

Секретар Каховської міськради Андрій Мовчан написав в мережі пост, де привітав з днем жовтневого перевороту.

Своє "привітання" він виклав в Facebook, відзначивши, що не дасть забути цю пам'ятну для нього дату.

"Всіх зі святом! Це свято багатьма забутий або спеціально замовчують – вони його бояться. Але ми його пам'ятаємо! Це наша історія!" – написав український чиновник.

У коментарях Мовчану написали, що він порушив закон про декомунізацію, на що чиновник відповів: "це ваші переконання і проблеми".

Додамо, що Андрій Мовчан став секретарем Каховського міської ради 15 квітня 2020 року, передає "Міст". Відзначається, що Мовчан був безробітним депутатом від проросійської партії "Союз лівих сил".

Як повідомляв OBOZREVATEL, чиновник з Кривого Рогу потрапив в сексистський скандал.