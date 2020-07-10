В Україні проведуть круглі столи для виявлення "чуттєвих" тем в культурі

Міністерство культури і інформаційної політики проводитиме в Україні "Національні круглі столи", під час яких планується з'ясувати "чуттєві" теми в культурних питаннях.

Про це заявив глава міністерства Олександр Ткаченко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, його метою є об'єднання нації заради прогресу країни і опору російської агресії – для цього і була запущена програма.

"Саме тому сьогодні так актуально почати культурний діалог в українському суспільстві. Для цього починаємо програму "Національних круглих столів". Проект спрямований на те, щоб проявити чуттєві теми в культурних питаннях", – написав він.

Всього заплановано 7 круглих столів в різних містах – Чернівці, Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Острог, Полтава. Кожен круглий стіл буде присвячений окремій темі і буде мати свого координатора. Перший круглий стіл відбудеться вже у вересні.

В Україні створили проект "Національні круглі столи" Facebook Олександр Ткаченко

Координатором програми став вчений, голова Центру досліджень політичних цінностей і голова мистецького об'єднання "Остання барикада" Олександр Доній. Співкуратором буде релігієзнавець Ігор Козловський.

Історичний напрям очолить історик Іван Патриляк, культурний – культуролог Костянтин Дорошенко, духовний – релігієзнавець Ігор Козловський, мовний – Анастасія Разлуцкая, філософський – Анатолій Єрмоленко, а екологічний – Павло Вишебаба.

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