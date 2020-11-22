В Україні проходить другий тур виборів мера: всі деталі голосування онлайн

У неділю, 22 листопада, в Україні проходить другий тур місцевих виборів-2020. Повторне голосування призначено в 11 містах.

Зокрема, мешканці Львова, Бердянська, Дніпра, Дрогобича, Полтави, Миколаєва, Слов’янська, Нікополя, Рівного, Ужгорода та Черкас обирають одного з двох кандидатів, які не змогли отримати беззаперечну перемогу в першому турі.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію всіх подробиць голосування.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більш ніж 75 тисяч, де в першому турі жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

Дніпро

Жителі обиратимуть між кандидатом від партії "Пропозиція" Борисом Філатовим і представником "Громадської сили" Загідом Красновим. У першому турі Філатов отримав 46,41% голосів, а Краснов – 13,15%.

Слов'янськ

Мером мають намір стати член партії "Опозиційною платформи – За життя" Павло Придворов і представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях. У першому турі Придворов отримав 30,86% голосів виборців, а Лях – 29,99%.

Дрогобич

До другого туру вийшли самовисуванці Тарас Кучма і Андрій Веселий. У першому турі Кучма набрав 41,48% голосів, а Веселий – 26,05%.

Ужгород

За посаду очільника міста поборються самовисуванець Богдан Андріїв і представник "Слуги народу" Віктор Щадей. У першому турі Андрєєв набрав 25,4% голосів, Щадей – 17,93%.

Бердянськ

У гонці за посаду мера зійдуться кандидат від ОПЗЖ Олександр Свідло і кандидат від "За майбутнє" Валерій Баранов. За підсумками першого туру Свідло отримав 34,7% голосів, а Баранов – 30,15%.

Полтава

Полтавчани обиратимуть між кандидатом від партії "За майбутнє" Олександром Мамаєм і представником "Слуги народу" Сергієм Іващенком. Підсумки першого туру: Мамай – 30,06%, Іващенко – 17,71%.

Львів

У другому турі мер Львова Андрій Садовий ("Самопоміч") побореться за крісло міського голови з нардепом від "Європейської солідарності" Олегом Синюткою. Результати першого туру: Садовий – 40,09%, Синютка – 31,1%.

Рівне

У другому турі зійдуться представник "Рівне разом" Віктор Шакірзян і кандидат від "ЄС" Олександр Третяк. Перший тур: Шакірзян – 19,84%, Третяк – 16,93%.

Миколаїв

За пост мера поборються чинний голова Миколаєва Олександр Сенкевич ("Пропозиція") і представник ОПЗЖ Владислав Чайка. У першому турі Сенкевич набрав – 38,94% голосів, Чайка – 29,31%.

Черкаси

До другого туру вийшли чинний мер Черкас Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") і представник "Голосу" Віктор Євпак. У першому турі голоси виборців розподілилися так: Бондаренко – 37,6%, Євпак – 19,14%.

Нікополь

Член партії "За майбутнє" Олександр Саюк і представник "Слуги народу" Руслан Олійник вийшли до другого туру виборів мера. У першому Саюк отримав 21,86% голосів, а Олійник – 17,85%.

Додамо, що в Броварах Київський окружний адміністративний суд визнав вибори такими, що не відбулися. Ймовірно, повторне голосування пройде уже в 2021 році.

Центральна виборча комісія України затвердила роз’яснення підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (до 10 тисяч жителів), сільського, селищного, міського голови. Відповідну постанову №436 зі змінами було ухвалено 29 жовтня 2020 року.

Зазначається, що для проведення повторного голосування використовуються форми виборчих документів, затверджені постановами ЦВК (із зазначенням після назви місцевих виборів і дати їх проведення слів "ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ" та дати його проведення).

Результати голосування в другому турі місцевих виборів повинно бути встановлено не пізніше ніж на п'ятий день із дня повторного голосування, тобто до 27 листопада включно.

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