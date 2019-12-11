В Україні призначені нові голови РДА: спливли прізвища

В Україні призначили нових голів районних державних адміністрацій.

Список чиновників в Facebook опублікував нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Так, в Житомирській області Віктор Кондратюк став головою Брусилівської РДА. У Закарпатській області Олег Лесів став головою Міжгірської РДА.

У Запорізькій області посади отримали:

Півень Ірина – голова Бердянської РДА

Симоненко Юлія – голова Більмацької РДА

Поліектов Роман – голова Запорізької РДА

Глинських Олег – голова Кам'янсько-Дніпровської РДА

Хворостянов Анатолій – голова Оріхівської РДА

На Київщині головами РДА стали:

Зозуля Валентина – голова Баришівської РДА

Строкань Володимир – голова Бориспільської РДА

Гомон Олександр – голова Обухівської РДА

Славінська Оксана – голова Сквирської РДА

Чиновник Ілюстрація

У Луганській області Петровскіс Ігор став головою Кремінської РДА.

У Черкаській області посади отримали:

Клименко Дмитро – голова Золотоніської РДА

Солошенко Богдан – голова Кам'янської РДА

Гуня Володимир – голова Лисянської РДА

Бандурко Валерія – голова Смілянської РДА

Також заступником голови Житомирської ОДА став Градівській Віктор, Греков Євген став заступником голови Полтавської ОДА.

Заступником голови Черкаської ОДА став Безщасний Юрій, а першим заступником голови – Швець В'ячеслав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив 70 голів районних державних адміністрацій.

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