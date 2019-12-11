В Україні призначені нові голови РДА: спливли прізвища

В Україні призначили нових голів районних державних адміністрацій.
Список чиновників в Facebook опублікував нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Так, в Житомирській області Віктор Кондратюк став головою Брусилівської РДА. У Закарпатській області Олег Лесів став головою Міжгірської РДА.
У Запорізькій області посади отримали:
Півень Ірина – голова Бердянської РДА
Симоненко Юлія – голова Більмацької РДА
Поліектов Роман – голова Запорізької РДА
Глинських Олег – голова Кам'янсько-Дніпровської РДА
Хворостянов Анатолій – голова Оріхівської РДА
На Київщині головами РДА стали:
Зозуля Валентина – голова Баришівської РДА
Строкань Володимир – голова Бориспільської РДА
Гомон Олександр – голова Обухівської РДА
Славінська Оксана – голова Сквирської РДА
Чиновник
Ілюстрація
У Луганській області Петровскіс Ігор став головою Кремінської РДА.
У Черкаській області посади отримали:
Клименко Дмитро – голова Золотоніської РДА
Солошенко Богдан – голова Кам'янської РДА
Гуня Володимир – голова Лисянської РДА
Бандурко Валерія – голова Смілянської РДА
Також заступником голови Житомирської ОДА став Градівській Віктор, Греков Євген став заступником голови Полтавської ОДА.
Заступником голови Черкаської ОДА став Безщасний Юрій, а першим заступником голови – Швець В'ячеслав.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив 70 голів районних державних адміністрацій.
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