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11 грудня • оновлено в 15:29
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В Україні призначені нові голови РДА: спливли прізвища

1.3т
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В Україні призначили нових голів районних державних адміністрацій.

Список чиновників в Facebook опублікував нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Так, в Житомирській області Віктор Кондратюк став головою Брусилівської РДА. У Закарпатській області Олег Лесів став головою Міжгірської РДА.

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Зеленський звільнив двох голів РДА в Києві: хто вони

У Запорізькій області посади отримали:

  • Півень Ірина – голова Бердянської РДА

  • Симоненко Юлія – голова Більмацької РДА

  • Поліектов Роман – голова Запорізької РДА

  • Глинських Олег – голова Кам'янсько-Дніпровської РДА

  • Хворостянов Анатолій – голова Оріхівської РДА

На Київщині головами РДА стали:

  • Зозуля Валентина – голова Баришівської РДА

  • Строкань Володимир – голова Бориспільської РДА

  • Гомон Олександр – голова Обухівської РДА

  • Славінська Оксана – голова Сквирської РДА

Чиновник

Чиновник

Ілюстрація

У Луганській області Петровскіс Ігор став головою Кремінської РДА.

У Черкаській області посади отримали:

  • Клименко Дмитро – голова Золотоніської РДА

  • Солошенко Богдан – голова Кам'янської РДА

  • Гуня Володимир – голова Лисянської РДА

  • Бандурко Валерія – голова Смілянської РДА

Також заступником голови Житомирської ОДА став Градівській Віктор, Греков Євген став заступником голови Полтавської ОДА.

Заступником голови Черкаської ОДА став Безщасний Юрій, а першим заступником голови – Швець В'ячеслав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив 70 голів районних державних адміністрацій.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" чиновники
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