В Україні законодавчо посилять відповідальність ЗМІ: в Раді презентували концепцію

Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради в середу, 13 листопада, презентував концепцію і ключові положення, які можуть лягти в основу нового законопроєкту про ЗМІ.

Авторами ініціативи виступили нардепи від "Слуги народу" Олександр Ткаченко і Микита Потураєв, передає "Інтерфакс-Україна".

Проєкт спрямований на приведення всіх ЗМІ, бродкаст-сервісів, медіаплатформ і провайдерів у відповідність до стандартів ЄС. Ця ініціатива не є законопроєктом, а покликана лише показати напрямок роботи і сферу дії майбутнього законодавчого акту "Про медіа".

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Пропонується чітке визначення суб'єктів дії майбутнього закону, які розділили на групу "медіа" і "не медіа".

До першої категорії відносяться телеканали і радіо, медіаплатформи, громадські теле-, радіокомпанії місцевого та загальнонаціонального рівня, а також друковані та онлайн-медіа. До другої – провайдери, соціальні мережі і постачальники електронних комунікаційних послуг із використанням радіочастотного ресурсу.

Ініціатива для законопроєкту "Про медіа" також передбачає жорстку звітність для ЗМІ і пропонує зобов'язати самих власників видань страхувати журналістів від можливих ризиків їх діяльності.

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Окремо також на розгляд комітету виносилася ідея Ткаченка про впровадження системи "фінансовий fair play". Вона передбачає санкції проти неприбуткових медіа, що, як вважає Ткаченко, допоможе вивести ЗМІ з-під контролю політиків і великого бізнесу.

Зміни також торкнуться Нацради з телебачення і радіомовлення. Її повноваження розширять і спробують зробити максимально незалежними від політичної кон'юнктури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, в якому пропонується посилити відповідальність ЗМІ за порушення інформаційного законодавства.

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