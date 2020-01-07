"Слуга народу" пропонує підвищити пенсійний вік: кому і як

У Верховній Раді заявили, що підвищення пенсійного віку для українців – неминучість. Уже з 2023 року планують вживати заходів для його збільшення, а експерти вважають, що інших варіантів для стабілізації питання пенсій просто немає.

Яким буде пенсійний вік і чим обгрунтовують його підвищення – в матеріалі OBOZREVATEL .

Головне:

Пенсійний вік будуть підвищувати;

Орієнтовна дата початку підвищення – 2023-2025 роки;

Схема підвищення поки знаходиться на етапі дискусій – зараз пропонують варіант "на один місяць на рік";

Експерти вважають, що пенсійний вік потрібно підняти мінімум до 65 років.

Підвищення – неминучість

У своєму інтерв'ю Глава комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку відбудеться в будь-якому випадку. Зараз вже йдуть дискусії щодо того, як саме можна це втілити. За словами Третьякової, це повинно бути плавне і дуже повільне підвищення – наприклад, по одному місяцю в рік.

"Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. У той же час – це не питання сьогоднішнього дня ", – сказала Третьякова.

Галина Третьякова Realist

Три причини чому

Економіст Тарас Козак в коментарі OBOZREVATEL заявив, що підтримує підвищення пенсійного віку і бачить це єдиним варіантом вирішити проблему з низькими пенсіями. Для цього є три причини, якщо коротко, то ось такі:

Демографічна яма;

Слабка економіка;

Виїзд молодих українців за кордон.

Якщо ж зупинитися докладніше, то перша причина полягає в тому, що пенсіонерів надто багато відносно молодих людей, вважає Козак. Нинішні 60-річні – це покоління бебі-бумерів. В кінці 50-х стався демографічний вибух, так як закінчилася війна і життя почало потроху налагоджуватися. А ось в 90-х, коли народилося основне працююче покоління, якраз таки спостерігався демографічна криза.

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Виходить так, що активних і працездатних українців не вистачає для того, щоб "утримувати" пенсіонерів своїми податками.

"Працюють мало, на пенсію виходять багато. Це означає, що ті, хто працюють, повинні утримувати тих, хто на пенсії за рахунок своїх податків. Це неможливо. Або потрібно підвищувати податки так, що все точно розбіжаться по закордонах, або все-таки піднімати вік ", – зазначив експерт.

Друга причина, на думку Тараса Козака, для підвищення віку – слабка економіка. Один українець просто не може "утримувати" за допомогою своїх податків більше, ніж одного пенсіонера, а саме така ситуація і складається.

Третя ж причина – виїзд активних українців за кордон. Вони їдуть на заробітки, податки платять в тих країнах, де живуть, а деякі в старості ще й повертаються в Україну і теж вимагають пенсію, створюючи ще більшу проблему в цій сфері.

Козак впевнений, що підвищення пенсійного віку до 65 або більше років – єдиний можливий вихід з ситуації, що склалася.

"Єдиний розумний вихід – Підняття Пенсионного віку до 65 чи более. В Европе, США – середній вік 65-67. Альо це політичне непопулярні решение, Пожалуйста складно ухвалюваті будь-якому уряду", – підкреслив експерт.

Криза солідарної системи – не головний фактор для підвищення

А ось екс-міністр соціальної політики України Андрій Рева розкритикував ідею Третьякової і різко висловився в її сторону. Він вважає, що підвищення пенсійного віку недоцільне, тим більше при минулому уряді вдалося переконати МВФ, що цей захід зайвий.

"Коли святкуєш Новий Рік, потрібно добре закушувати. Тоді такі ідеї не відвідували б деякі порожні голови наших парламентаріїв, тим більше, глав комітету. У 2017 році ми проводили пенсійну реформу і напередодні МВФ висунув ряд вимог до цієї реформи. І одна з вимог полягала в необхідності підвищення пенсійного віку. Ми тоді провели складні переговори з МВФ і пояснили нашим колегам, що підвищення пенсійного віку є недоцільним в Україні ", – висловився Рева.

Підвищення пенсійного віку в Україні

За його словами, криза солідарної системи (грубо кажучи, коли працюючі "забезпечують" пенсіонерів) не найважливіший фактор, що впливає на необхідність підвищення пенсійного віку. А ось тривалість життя – якраз такий фактор.

"У Німеччині немає тіньової економіки і у них тривалість життя збільшується. Тому, час, який людина живе на пенсії, збільшується. Якщо це так, то логічним є більш пізній вихід на пенсію. Тупо люди живуть довше, вони активніше і здоровіше. В Україні ситуація інша, люди живуть мало – чоловіки в середньому 62 роки, жінки 74. При таких показниках середньої життя спроба збільшити пенсійний вік призведе до того, що навіть ті, хто зараз платять, подумають, що навіщо їм платити внески, якщо до пенсії не доживуть ", – заявив екс-мініст .

Рева упевнений, що робочий варіант – той, коли вихід на пенсію залежить від стажу. Наприклад, якщо у людини робочий стаж 15 років, то вийти на пенсію він може в 65. А якщо 35 і вище – в 60.

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