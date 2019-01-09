В Україні можуть ввести нові обмеження для росіян: що зміниться

Україна найближчим часом може ввести біометричний візовий режим із Росією. Принаймні, на цьому наполягає міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він переконаний — нинішніх обмежень для в'їзду громадян РФ недостатньо.

Чи є сенс запроваджувати візи для росіян і які наслідки будуть для українців — у матеріалі OBOZREVATEL.

Росіянам шлях закритий?

Головний лобіст введення візового режиму з Росією — Міністерство закордонних справ України. Глава відомства Павло Клімкін неодноразово заявляв про необхідність посилити правила в'їзду для громадян Росії. Водночас у МЗС підкреслюють, що йдеться про біометричний візовий контроль.

"Припустимо, ми вводимо звичайний візовий режим. Що це змінює? Я завжди говорив, що нам потрібно не просто комусь ставити печатку "на якій підставі, за яких умов", а контролювати: хто, яким чином перетинає кордон", — заявляв Клімкін ще у вересні 2018 року.

Кордон

Зараз риторика не змінилася. "Якщо просто ввести візовий режим — етикетки штампувати — він ніколи не буде працювати. Якщо візовий режим із Росією — тільки біометричний", — зазначив міністр.

За словами Клімкіна, міністерство вже опрацьовує можливі сценарії такого кроку, і головне — механізм контролю за кордоном.

"Зараз ми дивимося, як працює біометрика, бази даних, не виключено, що і біометричний візовий режим із Росією прийде", — додав міністр.

У Державній прикордонній службі зазначають, що до візового режиму вони готові. Єдина складність — відсутність спеціальної бази даних.

"Складність не в контролі на кордоні, а в організації попередньої реєстрації та у зборі інформації про тих громадян РФ, які планують їхати в Україну. Повинна бути і система консульських пунктів за межами України або інший формат, яким чином ці громадяни даватимуть інформацію для отримання віз. Технічно це складний процес", — роз'яснив в ефірі ObozTV прес-секретар відомства Олег Слободян.

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Варто зазначити, що ввести візи щодо Росії можна майже у будь-який час. Повноваження оголошувати спеціальні обмеження є у Кабінету міністрів України.

Чи є сенс і які наслідки для українців?

Думки відрізняються. Як вважає міжнародник Вадим Трюхан, в ідеї ввести біометричний візовий режим зараз немає ніякого сенсу. Адже російські шпигуни за бажання і так потраплять на територію України, а крайніми як завжди залишаться звичайні громадяни. Перш за все українці.

"По-перше, це ніяк не убезпечить Україну від проникнення російської агентури. Боротися із нею потрібно іншими способами. По-друге, такий крок може призвести до заходів у відповідь із боку РФ, що призведе до паралічу консульської системи і серйозних незручностей для наших громадян, які тимчасово або постійно перебували на території Росії. Крім того, це може спровокувати масову відмову від громадянства тих українців, які змушені працювати в Росії, бо у них немає альтернативного робочого місця в Україні", — пояснив OBOZREVATEL Трюхан.

Заява ж міністра Клімкіна, за словами міжнародника, є лише заграванням із правим електоратом.

Іншої думки дотримується перший заступник директора центру "Нова Європа" Сергій Солодкий. Він упевнений: введення біометричного візового режиму вимагає окремої бази даних для отримання віз, що ляже на плечі Державної прикордонної служби. Водночас міжнародник вважає — у рішенні про введення віз є як позитив, так і певні ризики.

"Це може бути одним із запобіжників для того, щоб посилити контроль за виїздом і в'їздом в Україну. З іншого боку, російські військові або шпигуни раніше не потребували дозволу на анексію Криму або агресію на Донбасі. За бажання, ГРУ може проникнути на територію й іншими способами, візи їм не потрібні", — підкреслив Солодкий.

Якщо біометричний режим буде введений, головним питанням буде реакція Росії. Очевидно, за цим рішенням можуть послідувати і дзеркальні кроки.

Однак дипломат Богдан Яременко, коментуючи OBOZREVATEL ініціативу Клімкіна, підкреслив, що Росія усе ж відмовиться від дзеркальних заходів щодо Києва. Причина — небажання втрачати комунікакції із Україною.

Прикордонний контроль

"Традиційно країни використовують режим взаємності у таких випадках. Звичайно, бувають винятки. Ми, наприклад, із 2005 по 2017 роки встановили в односторонньому порядку безвізовий режим для низки країн ЄС. У цьому випадку, розуміючи, що в Москві зацікавлені в комунікації з Україною, з точки зору впливу на нашу країну, можливо, і не буде з їхнього боку дзеркальної відповіді", — сказав дипломат Богдан Яременко.

На користь цієї версії грає заява офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової про небажання Росії водити дзеркальні заходи через обмеження на в'їзд в Україну росіян. Ймовірно, у РФ такий крок вкотре подадуть як "дружній" жест.

Яка ситуація зараз?

До громадян Росії і нині прикута пильна увага з боку прикордонників.

По-перше, в Україні вже є рішення Ради національної безпеки і оборони — щодо росіян діє двоступеневий контроль. Крім подачі біометричних даних, росіяни повинні завчасно повідомляти Держприкордонслужбу про те, що вони їхатимуть в Україну, а також надати мінімальний обсяг інформації про себе.

По-друге, в рамках запровадження Україною воєнного стану в окремих областях, для громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років заборонений в'їзд на територію України. І після закінчення дії ВС спецрежим продовжився.

Павло Клімкін зокрема підтримує ідею повноцінної заборони на в'їзд цим категоріям людей. Водночас особливу увагу прикордонники приділяють і жінкам, які хочуть потрапити на територію країни.

Із усіма громадянами РФ проводяться посилені інтерв'ю для з'ясування мети їхнього візиту в Україну, крім того їх перевіряють за усіма існуючими базами, чи не порушували вони правила в'їзду на тимчасово окуповані території України.