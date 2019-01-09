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В Україні можуть ввести нові обмеження для росіян: що зміниться

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Україна найближчим часом може ввести біометричний візовий режим із Росією. Принаймні, на цьому наполягає міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він переконаний — нинішніх обмежень для в'їзду громадян РФ недостатньо.

Чи є сенс запроваджувати візи для росіян і які наслідки будуть для українців — у матеріалі OBOZREVATEL.

Росіянам шлях закритий?

Головний лобіст введення візового режиму з Росією Міністерство закордонних справ України. Глава відомства Павло Клімкін неодноразово заявляв про необхідність посилити правила в'їзду для громадян Росії. Водночас у МЗС підкреслюють, що йдеться про біометричний візовий контроль.

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"Припустимо, ми вводимо звичайний візовий режим. Що це змінює? Я завжди говорив, що нам потрібно не просто комусь ставити печатку "на якій підставі, за яких умов", а контролювати: хто, яким чином перетинає кордон", заявляв Клімкін ще у вересні 2018 року.

Кордон

Кордон

Зараз риторика не змінилася. "Якщо просто ввести візовий режим етикетки штампувати він ніколи не буде працювати. Якщо візовий режим із Росією тільки біометричний", зазначив міністр.

За словами Клімкіна, міністерство вже опрацьовує можливі сценарії такого кроку, і головне механізм контролю за кордоном.

"Зараз ми дивимося, як працює біометрика, бази даних, не виключено, що і біометричний візовий режим із Росією прийде", додав міністр.

У Державній прикордонній службі зазначають, що до візового режиму вони готові. Єдина складність відсутність спеціальної бази даних.

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"Складність не в контролі на кордоні, а в організації попередньої реєстрації та у зборі інформації про тих громадян РФ, які планують їхати в Україну. Повинна бути і система консульських пунктів за межами України або інший формат, яким чином ці громадяни даватимуть інформацію для отримання віз. Технічно це складний процес", роз'яснив в ефірі ObozTV прес-секретар відомства Олег Слободян.

Дивіться відео за темою:

Варто зазначити, що ввести візи щодо Росії можна майже у будь-який час. Повноваження оголошувати спеціальні обмеження є у Кабінету міністрів України.

Чи є сенс і які наслідки для українців?

Думки відрізняються. Як вважає міжнародник Вадим Трюхан, в ідеї ввести біометричний візовий режим зараз немає ніякого сенсу. Адже російські шпигуни за бажання і так потраплять на територію України, а крайніми як завжди залишаться звичайні громадяни. Перш за все українці.

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"По-перше, це ніяк не убезпечить Україну від проникнення російської агентури. Боротися із нею потрібно іншими способами. По-друге, такий крок може призвести до заходів у відповідь із боку РФ, що призведе до паралічу консульської системи і серйозних незручностей для наших громадян, які тимчасово або постійно перебували на території Росії. Крім того, це може спровокувати масову відмову від громадянства тих українців, які змушені працювати в Росії, бо у них немає альтернативного робочого місця в Україні", пояснив OBOZREVATEL Трюхан.

Заява ж міністра Клімкіна, за словами міжнародника, є лише заграванням із правим електоратом.

В Україні можуть ввести нові обмеження для росіян: що зміниться

Іншої думки дотримується перший заступник директора центру "Нова Європа" Сергій Солодкий. Він упевнений: введення біометричного візового режиму вимагає окремої бази даних для отримання віз, що ляже на плечі Державної прикордонної служби. Водночас міжнародник вважає у рішенні про введення віз є як позитив, так і певні ризики.

"Це може бути одним із запобіжників для того, щоб посилити контроль за виїздом і в'їздом в Україну. З іншого боку, російські військові або шпигуни раніше не потребували дозволу на анексію Криму або агресію на Донбасі. За бажання, ГРУ може проникнути на територію й іншими способами, візи їм не потрібні", підкреслив Солодкий.

Якщо біометричний режим буде введений, головним питанням буде реакція Росії. Очевидно, за цим рішенням можуть послідувати і дзеркальні кроки.

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Однак дипломат Богдан Яременко, коментуючи OBOZREVATEL ініціативу Клімкіна, підкреслив, що Росія усе ж відмовиться від дзеркальних заходів щодо Києва. Причина небажання втрачати комунікакції із Україною.

Прикордонний контроль

Прикордонний контроль

"Традиційно країни використовують режим взаємності у таких випадках. Звичайно, бувають винятки. Ми, наприклад, із 2005 по 2017 роки встановили в односторонньому порядку безвізовий режим для низки країн ЄС. У цьому випадку, розуміючи, що в Москві зацікавлені в комунікації з Україною, з точки зору впливу на нашу країну, можливо, і не буде з їхнього боку дзеркальної відповіді", сказав дипломат Богдан Яременко.

На користь цієї версії грає заява офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової про небажання Росії водити дзеркальні заходи через обмеження на в'їзд в Україну росіян. Ймовірно, у РФ такий крок вкотре подадуть як "дружній" жест.

Яка ситуація зараз?

До громадян Росії і нині прикута пильна увага з боку прикордонників.

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По-перше, в Україні вже є рішення Ради національної безпеки і оборони щодо росіян діє двоступеневий контроль. Крім подачі біометричних даних, росіяни повинні завчасно повідомляти Держприкордонслужбу про те, що вони їхатимуть в Україну, а також надати мінімальний обсяг інформації про себе.

В Україні можуть ввести нові обмеження для росіян: що зміниться

По-друге, в рамках запровадження Україною воєнного стану в окремих областях, для громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років заборонений в'їзд на територію України. І після закінчення дії ВС спецрежим продовжився.

Павло Клімкін зокрема підтримує ідею повноцінної заборони на в'їзд цим категоріям людей. Водночас особливу увагу прикордонники приділяють і жінкам, які хочуть потрапити на територію країни.

Із усіма громадянами РФ проводяться посилені інтерв'ю для з'ясування мети їхнього візиту в Україну, крім того їх перевіряють за усіма існуючими базами, чи не порушували вони правила в'їзду на тимчасово окуповані території України.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особа
Павло Клімкін
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Обязательно нужно сделать биометрический визовый режим с Пидороссией, клеймо и прививки делать от ватоголовия путиноидам... Нефиг шастать всяким кацапорылым русосвинам в Украину...
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
О да, гражданин Солодкий, зачем нам пораничники? Террористы и так просочатся, а обычные туристы брести серез поля и болота не будут, да?
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Крым Андрей
Крым Андрей
"...может спровоцировать массовый отказ от гражданства тех украинцев, которые вынужденны работать в России..."..........да ну, бред. Отказаться от укрогражданства тяжелее, чем от какого-нибудь псориаза вылечиться. Многих знаете у кого бы получилось это сделать?
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