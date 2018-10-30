В Україні можуть дозволити подвійне громадянство: названо умови

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що українцям необхідно розпочати громадську дискусію про можливість бути громадянином декількох країн.

"Зараз ми в Україні маємо розпочати громадську дискусію про можливість бути громадянином декількох країн, треба чесно це сказати. Однак ми не можемо навіть говорити про подвійне громадянство з Росією під час де-факто війни із нею", — сказав він під час виступу у Львові 30 жовтня, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що ті, у кого є російські паспорти, "нехай їх здають", а всі інші — "давайте говорити".

"Подвійне громадянство може бути лише за чітких умов. Його не зможуть мати військові командири, воно не дає можливості обіймати певні посади", — додав міністр.

Клімкін нагадав, що подвійне громадянство практикують у деяких країнах Європи.

"А у нас його носії порушують законодавство, хоча це ще не означає, що вони — злочинці. У АТО загинули щонайменше 11 громадян Угорщини (жителів Закарпаття з подвійним громадянством. — Ред.)", — зазначив він.

Як відомо українське законодавство прямо забороняє подвійне громадянство для державних службовців. Раніше Клімкін зазначав, що ця норма має залишатися в силі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували жорстке покарання за подвійне громадянство.