В Україні дозволили відкритися кінотеатрам: названо дату й умову

В Україні дозволять працювати кінотеатрам, які досі не відкрилися після пом’якшення карантину, вже з 2 липня.

Водночас за умови, що наповненість таких закладів не перевищує 50%. Відповідне рішення ухвалив Кабмін 25 червня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Роботу кінотеатрів, де наповненість становить більше 50%, заборонено", – пояснив на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він також підкреслив, що діяльність кінотеатрів може обмежуватися відповідно до положень другого етапу пом’якшення карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва дозволила відновити роботу кінотеатрів, музеїв, театрів, басейнів та інших розважальних комплексів.