У ТКГ прокоментували бажання Яроша очолити переговорну групу щодо Донбасу

Жодних кандидатур на місце звільненого першого заступника глави делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна нині не розглядається.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав член ТКГ, депутат від партії "Слуга народу" Андрій Костін, коментуючи бажання командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша очолити українську делегацію з перемовин по Донбасу.

"Не думаю, що нинішня група потребує підсилення. Можна говорити про посаду речника, і це питання вже на фінішній прямій. Одна з кандидатур, яка обговорюється, це Маркіян Лубківський. Це дуже важливо, бо забезпечить якісну і чітку комунікацію між делегацією та суспільством. А щодо заяви Яроша, то є чимало заяв різних людей, не можу це коментувати. Важко щось сказати, бо особисто я його не знаю", – зауважив Костін.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в ТКГ. Головною причиною послужило те, що він "відступив від справедливої оцінки" тимчасової окупації Росією Криму та окремих районів Донбасу, заявивши, що РФ не воює на сході України. Після такого висловлювання обурився весь український політикум, зокрема глава Офісу президента Андрій Єрмак, хоча саме він лобіював його на цю посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні розгорівся гучний скандал довкола колишнього першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.