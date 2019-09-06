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8 вересня • оновлено в 11:25
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"В темпі шаленого ксерокса": у Вакарчука "розкусили" плани "Слуги народу"

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Пропозиція партії "Слуга народу" працювати у Верховній Раді в "турборежимі" може призвести до "нічних" засідань, фактичних помилок і ухвалення неоднозначних рішень і "проштовхування" законів.

Про це в ефірі ObozTV заявив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин, коментуючи намір голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії розглядати по 7-10 законопроектів на день.

На думку Юрчишина, анонсований Арахамією "прискорений режим" не варто запускати від самого початку роботи Ради.

"Турборежим переважно включається після того, як механізм уже почав працювати. Не з самого початку. А коли розкрутилися всі деталі, коли все злагоджено працює", – зазначив депутат.

Він додав, що працювати в такому режимі можна лише обмежений період часу.

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"Турборежим – це режим розгону. Якщо використовувати турборежим досить тривалий період часу, то перегорить двигун. Він просто вибухне. Жоден людський механізм, як і сама людина, не створений для того, щоб довго працювати на режимі надзвичайних швидкостей", – пояснив Юрчишин.

"На жаль, наші колеги зі "Слуги народу" вмикають турборежим зі старту. Що скорочує можливість адекватного розгляду законопроектів у комітетах. Тому в цих "напівпродуктах", що виносяться у зал, можуть міститися банальні помилки. Які можуть привести до того, що система взагалі не працюватиме", – наголосив політик.

Він звернув увагу, що зміст закону може кардинально змінюватися залежно від одного-єдиного слова.

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Як приклад Юрчишин навів законопроект №1035, який зараз розглядається в парламенті. Він нагадав, що якщо депутат виходить із фракції, то позбавляється свого мандата.

"Але в Конституції написано "вихід депутата" – тобто, це його особисте рішення. Він вирішив залишити фракцію – до побачення. В законі ж змінюється одне слово. "Вихід" на "припинення участі". Але якщо "вихід" – це однозначно власна воля, то "припинення участі" – це може бути рішення фракції", – пояснив він.

За словами нардепа, його колеги могли й не помітити цю мінімальну зміну.

"Але у такий спосіб запроваджується імперативний мандат, що фактично заборонено європейськими стандартами демократичного представництва. Тобто керівництво партії буде вирішувати – хто у фракції потрібен, а хто не потрібен", – уточнив він.

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Юрчишин не виключив, що подібні нюанси зможуть легко проскакувати "в темпі цього скаженого ксерокса, який зараз рекламується".

"Темп розгляду, який планується в парламенті – це в середньому близько 10 законопроектів на день. А законопроект у середньому розглядається годину. Це 10 робочих годин. Тобто нічні чергування з ініціативи "Слуги народу" нас очікують надовго... А чим ближче до ночі, тим легше пропихати ось такі дрібниці", – підрахував політик.

При цьому він наголосив, що година знадобиться тільки для розгляду найпростіших законопроектів, які можна ухвалювати за основу і в цілому без будь-яких правок.

Верховна Рада України IX скликання

Верховна Рада України IX скликання

president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 29 серпня, в перший день роботи Верховної Ради України IX скликання, народні депутати проголосували за низку важливих призначень і законопроектів. Серед інших, нардепи в першому читанні схвалили довгоочікуваний законопроект про скасування депутатської недоторканності.

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Ярослав Юрчишин Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу Партія Вакарчука "Голос"
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Тарас Бор
Тарас Бор
Хочу напомнить чуваку из "Голоса" и прочим "блюстителям парламентаризма",что Егор Фирсов и Николай Томенко лишились мандатов за выход из фракции БПП.Тогда это не вызвало такой бурной реакции.
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кудря александр
кудря александр
ДФС уже в турборежиме реформируют. Меняют букву Ф на П. А в итоге увольнение и принятие назад тех же людей. Зачем и кому это нужно???
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Ferat Bey
Ferat Bey
Шизофреник Сталин заставлял всю партийную верхушку работать ночами. Это был его особый сталинский бзик. В Кремле всю ночь горел свет, потому что Сталин не спит, Сталин думает о советском народе даже ночью, Сталин работает даже ночью чтобы "жила бы страна родная и нету других забот". Высокое партийное начальство тоже оставалось на работе на ночь. Надо было быть на вахте построения "светлого коммунизма" даже ночью, ведь в любую минуту мог позвонить САМ Сталин. Только потом выяснилось, что у Сталина была самая обычная шиза и он просто НЕ МОГ СПАТЬ ночью потому что был психически свёрнутым, шизофреником он был. Оказалось, что из-за шизы Сталина вся страна не спала, ждала звонка сверху, от главного шизофреника страны.
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