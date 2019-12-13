В "Свободі слова Савіка Шустера" розберуть "танго" Зеленського з Путіним і поворот у справі Шеремета

У п'ятницю, 29 листопада, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" нардепи, журналісти і представники правоохоронних органів обговорять прорив у справі Шеремета і "нормандський саміт".
Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна", на сторінці проекту в Facebook або на YouTube-каналі @shusteronline.
В ефірі розберуть подробиці першої зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним в Парижі, з'ясувавши, як вона вплине на долю держави.
Також буде розглянуто різкий поворот в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, в причетності до якого звинуватили відомих волонтерів та ветеранів АТО.
Теми нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"
facebook.com/savikshusteronline
Участь в обговоренні візьмуть:
Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України
Давид Сакварелідзе, Заступник Генпрокурора (2015 - 2016)
Антон Геращенко, Заступник Міністра внутрішніх справ України
Севгіль Мусаєва, Головний редактор "Української Правди"
Юрій Бойко, Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"
Ірина Геращенко, Співголова фракції "Європейської Солідарності"
Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання "Цензор.нет"
Дмитро Гордон, Засновник інтернет-видання "Гордон"
Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна"
Олексій Резніков, Представник України в Тристоронній контактній групі
Гості нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"
facebook.com/savikshusteronline
Як писав OBOZREVATEL, напередодні "нормандського саміту" президент Володимир Зеленський вперше відвідав студію "Свободи слова Савіка Шустера", в якій відверто розповів про свої плани і бажання.
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