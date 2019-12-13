В "Свободі слова Савіка Шустера" розберуть "танго" Зеленського з Путіним і поворот у справі Шеремета

У п'ятницю, 29 листопада, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" нардепи, журналісти і представники правоохоронних органів обговорять прорив у справі Шеремета і "нормандський саміт".

Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна", на сторінці проекту в Facebook або на YouTube-каналі @shusteronline.

В ефірі розберуть подробиці першої зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним в Парижі, з'ясувавши, як вона вплине на долю держави.

Також буде розглянуто різкий поворот в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, в причетності до якого звинуватили відомих волонтерів та ветеранів АТО.

Теми нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" facebook.com/savikshusteronline

Участь в обговоренні візьмуть:

Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України

Давид Сакварелідзе, Заступник Генпрокурора (2015 - 2016)

Антон Геращенко, Заступник Міністра внутрішніх справ України

Севгіль Мусаєва, Головний редактор "Української Правди"

Юрій Бойко, Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"

Ірина Геращенко, Співголова фракції "Європейської Солідарності"

Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання "Цензор.нет"

Дмитро Гордон, Засновник інтернет-видання "Гордон"

Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна"

Олексій Резніков, Представник України в Тристоронній контактній групі

Гості нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" facebook.com/savikshusteronline

Як писав OBOZREVATEL, напередодні "нормандського саміту" президент Володимир Зеленський вперше відвідав студію "Свободи слова Савіка Шустера", в якій відверто розповів про свої плани і бажання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!