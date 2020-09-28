В 'Слузі народу' заявили про розкол і необхідності перезавантаження. Подробиці про засідання фракції

Парламентська фракція "Слуга народу" увечері 28 вересня провела засідання, на якому депутати обговорили ряд важливих питань, зокрема постанову про місцеві вибори і внутрішньопартійні конфлікти.

OBOZREVATEL стежить за заходом і пропонує текстовий онлайн.

Про розкол в "Слузі народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура прокоментував журналістам тему розколу в фракції, пов'язаного з конфліктами між нардепами та обласними штабами партії.

На його думку, необхідно провести перезавантаження системи управління в фракції.

"Я вважаю, що потрібно боротися не з наслідками цих проблем, а з причинами. Тому що потрібно ходити не до депутатської групи "Довіра" за підтримкою і голосами, а потрібно ходити до своїх депутатів і у них отримувати довіру. Про це потрібно говорити, тому що та управлінська форма, яка є на сьогоднішній день в нашій фракції – вона вже не працює", – сказав Качура.

На його думку, якщо ситуація не зміниться, то фракція просто не голосуватиме за необхідні рішення і не прийматиме необхідні законопроекти

"Нам потрібні заступники голови фракції, які користуються повагою депутатів, якими вони керують, потрібна налагоджена комунікація, позиція кожного народного депутата з того чи іншого законопроекту, і тільки тоді ми можемо виходити на злагоджену позицію, і ви знову будете бачити на табло 226, 230, 240 і навіть 250 голосів від однієї депутатської фракції "Слуга народу", – підкреслив нардеп.

Про вихід Галушко з партії "Слуга народу"

Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що заява нардепа Миколи Галушко про вихід з партії "Слуга народу" не означає, що він покине фракцію у Верховній Раді.

"Пан Микола повторив, що його заявка на вихід з партії не означає його виходу з фракції, тобто він залишається народним депутатом фракції "Слуга народу", – сказала Кравчук журналістам під час брифінгу.

Вона також зазначила, що деякі народні депутати фракції не є членами партії і займаються тільки законодавчою діяльністю. Вони не беруть участі в партійному будівництві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко оголосив про вихід з партії у зв'язку з нібито продажем місць у списках перед виборами.

В Україні на місцевих виборах продавали посади на глав міст і списки партії "Слуга народу". Про це розповів нардеп від СН Іван Юнаков. За словами політика, деяким депутатам від "слуг" доводиться агітувати за кандидатів від інших партій.