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24 вересня • оновлено в 00:33
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"Не потрібні проблеми з Росією": в "Слузі народу" виступили проти вступу України в НАТО

9.1т Читати матеріал російською

Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

Таку заяву зробила нардепка від "Слуги народу" і глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук, передає "112 Україна".

"Ми говоримо і часто піддаємо себе критиці, але повинні говорити людям правду. Нас не чекають в НАТО. Швидше, Грузію візьмуть. І я була дуже здивована, тому що в 2008 році Грузія й Україна мали однакову можливість отримати ПДЧ. Ми жертви агресії, і сьогодні серйозно стоїть питання про включення Грузії в НАТО, а про Україну взагалі питання не стоїть", –сказала вона.

За її словами, Альянс також не хоче зв'язуватися з Україною через позицію Росії. Верещук зазначила, що країні необхідно взяти приклад із Фінляндії в стосунках із НАТО.

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"Вони, напевно, глибше інтегровані в НАТО, ніж деякі країни НАТО, наприклад, Угорщина. Але вони кажуть: ми навіть до конституції це не будемо записувати, нам не потрібні проблеми з Росією", – додала нардепка.

Верещук виступила проти вступу України в НАТО

Верещук виступила проти вступу України в НАТО

У свою чергу нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Фріз розкритикувала позицію Верещук, звинувативши її в зв'язках із кумом Путіна Віктором Медведчуком.

"Це не перший випад пані Верещук проти державного зовнішньополітичного курсу з відвертим використанням проросійської риторики. У програмі 100 днів Володимир Зеленський зробив гучну заяву про партію Медведчука. Маю питання: чи знає президент про наявність людей Медведчука в своїй фракції в парламенті? Ми – знаємо!" – написала Фріз.

"Не потрібні проблеми з РФ": у "Слузі народу" висловилися проти вступу України в НАТО
"Не потрібні проблеми з РФ": у "Слузі народу" висловилися проти вступу України в НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив курс держави в Європейський Союз і НАТО.

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Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
НАТО Партія Слуга народу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как бы это печально не звучало, но есть жизнь и ее надо воспринимать такой, какая она есть. Например дождь, снег, жару и т.д. - это есть. Также есть в международных отношениях сила и влияние. Если Запад не может защитить Украину хотя бы принятием ее в НАТО, то что делать Украине? Убиться головой о стену НАТО или выжить? Или населению сбежать из страны в страны НАТО (что сейчас и происходит)? Частично сбегают, но если Запад развел эти Майданы, а теперь говорит типа Вы сами этого хотели, то что делать? А есть что: Надо выторговать у России невмешательство с ее стороны в вопрос языка и вернуться к сотрудничеству с ней, иначе Украина прекратит существование в нынешнем виде. Вопрос языка был определяющим для всяких активистов и если его решить, то и проблемы как бы нет
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"Это не первый выпад госпожи Верещук"...дамочка видимо очень хочет в рассею...)))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
один уже атменил евроинтеграцию...СН хотят павтарить "подвиг"...?)))
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