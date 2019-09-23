"Не потрібні проблеми з Росією": в "Слузі народу" виступили проти вступу України в НАТО

Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

Таку заяву зробила нардепка від "Слуги народу" і глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук, передає "112 Україна".

"Ми говоримо і часто піддаємо себе критиці, але повинні говорити людям правду. Нас не чекають в НАТО. Швидше, Грузію візьмуть. І я була дуже здивована, тому що в 2008 році Грузія й Україна мали однакову можливість отримати ПДЧ. Ми жертви агресії, і сьогодні серйозно стоїть питання про включення Грузії в НАТО, а про Україну взагалі питання не стоїть", –сказала вона.

За її словами, Альянс також не хоче зв'язуватися з Україною через позицію Росії. Верещук зазначила, що країні необхідно взяти приклад із Фінляндії в стосунках із НАТО.

"Вони, напевно, глибше інтегровані в НАТО, ніж деякі країни НАТО, наприклад, Угорщина. Але вони кажуть: ми навіть до конституції це не будемо записувати, нам не потрібні проблеми з Росією", – додала нардепка.

Верещук виступила проти вступу України в НАТО

У свою чергу нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Фріз розкритикувала позицію Верещук, звинувативши її в зв'язках із кумом Путіна Віктором Медведчуком.

"Це не перший випад пані Верещук проти державного зовнішньополітичного курсу з відвертим використанням проросійської риторики. У програмі 100 днів Володимир Зеленський зробив гучну заяву про партію Медведчука. Маю питання: чи знає президент про наявність людей Медведчука в своїй фракції в парламенті? Ми – знаємо!" – написала Фріз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив курс держави в Європейський Союз і НАТО.

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