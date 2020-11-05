В "Слузі народу" розповіли, коли опублікують результати опитування Зеленського

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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Кравчук розповіла, коли будуть оприлюднені результати опитування

Остаточні результати всеукраїнського опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, оприлюднять наступного тижня.

Про це повідомило видання Гордон з посиланням на коментар заступниці глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенії Кравчук. Опитування проходило в день місцевих виборів 25 жовтня.

За словами Кравчук, голоси учасників опитування вже підраховані.

Спочатку вона сказала, що результати дослідження опублікують на сторінці партії в Facebook, але пізніше уточнила, що публікацію перенесли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологічна група "Рейтинг" представила результати екзит-полу щодо 5 питань Зеленського українцям.

Згідно з результатами:

  • 81% українців підтримують довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, 16% – не підтримують.

  • 45% підтримують створення на Донбасі вільної економічної зони, 43% – не підтримують, 12% – не визначилися.

  • 95% згодні з тим, що потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді, 4% – не підтримують.

  • 70% схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих, 24% – не підтримують.

  • 78% вважають, що Україні потрібно порушувати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, 10% – не підтримують, 12% – не змогли відповісти.

П'ять запитань Зеленського

Які наслідки опитування для України

В Офісі президента України вже повідомили, що опитування Зеленського не матиме юридичних наслідків, а стане лише одним із "інструментів демократії".

На думку ОП, така анкета дасть українцям змогу висловитися про те, що важливо для нашого суспільства, без "втручання ангажованих експертів і політиків, схильних до маніпуляцій".

Водночас соціолог Андрій Єременко пояснив, що опитування Зеленського не має стосунку до соціології, а ймовірніше несе політичний контекст.

Додамо, що 41% українців не довірятимуть результатам опитування президента. Усього 43% населення висловили свою довіру до опитування. Водночас найбільший рівень довіри до опитування Зеленського висловили виборці партії "Слуга народу" – 87% респондентів.

Крім того, порівну опитаних українців вважають, що опитування президента – це "щирий намір" і "політична технологія" – по 44%.

За словами журналіста і військового експерта Юрія Бутусова, партія "Слуга народу" порушує ст. 51 і 52 Виборчого Кодексу України.

УкраїнаОпитування ЗеленськогоПартія Слуга народуЄвгенія Кравчук