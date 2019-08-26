В "Слузі народу" пішли на радикальний крок щодо кнопкодавства в Раді: подробиці і терміни

Представник президента в Верховній Раді, нардеп від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук анонсував появу в парламенті нової системи голосування "Рада-4".

Політик розповів, чим нова система буде відрізнятися від сенсорної кнопки системи "Рада-3", пише liga.net.

"Сьогодні ми вже піднімаємо питання про систему "Рада-4". "Рада-3" – це просто сенсорна кнопка, тобто реакція на тепло. Коли ж ми говоримо про "Раду-4", то це реакція на відбиток пальця депутата", – пояснив Стефанчук.

Політик повідомив, що зараз ведуться переговори з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України, який повинен забезпечити технічну складову питання. Також проводяться консультації з юристами про внесення відповідних змін до регламенту Верховної Ради.

Стефанчук висловив надію, що нова система буде готова до експлуатації після зимових канікул депутатів.

"Я думаю, десь протягом півроку (система" Рада-4 "буде введена в експлуатацію – ред.). Це не від нас залежить – це питання технічне. Систему треба розробити, сертифікувати і впровадити в Верховну Раду. Дуже сподіваюся і заздалегідь не кажу, але думаю, що після зимових канікул ми зможемо перейти на абсолютно нову систему голосування", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За кілька днів до останнього засідання парламенту VIII скликання його спікер Андрій Парубій доручив апарату Ради вирішити всі технічні питання для запуску системи голосування за допомогою сенсорних кнопок. Він висловив надію, що нова Рада буде голосувати вже за допомогою сенсорних кнопок.

Президент Володимир Зеленський пропонував встановити за "кнопкодавство" штрафи в розмірі від 51 до 85 тисяч гривень.

Новообраний нардеп Давид Арахамія заявив, що "Слуга народу" наполягатиме на введенні кримінальної відповідальності за неперсональное голосування депутатів.

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