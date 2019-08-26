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В "Слузі народу" пішли на радикальний крок щодо кнопкодавства в Раді: подробиці і терміни

9.9т Читати матеріал російською

Представник президента в Верховній Раді, нардеп від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук анонсував появу в парламенті нової системи голосування "Рада-4".

Політик розповів, чим нова система буде відрізнятися від сенсорної кнопки системи "Рада-3", пише liga.net.

"Сьогодні ми вже піднімаємо питання про систему "Рада-4". "Рада-3" – це просто сенсорна кнопка, тобто реакція на тепло. Коли ж ми говоримо про "Раду-4", то це реакція на відбиток пальця депутата", – пояснив Стефанчук.

Політик повідомив, що зараз ведуться переговори з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України, який повинен забезпечити технічну складову питання. Також проводяться консультації з юристами про внесення відповідних змін до регламенту Верховної Ради.

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Стефанчук висловив надію, що нова система буде готова до експлуатації після зимових канікул депутатів.

"Я думаю, десь протягом півроку (система" Рада-4 "буде введена в експлуатацію – ред.). Це не від нас залежить – це питання технічне. Систему треба розробити, сертифікувати і впровадити в Верховну Раду. Дуже сподіваюся і заздалегідь не кажу, але думаю, що після зимових канікул ми зможемо перейти на абсолютно нову систему голосування", – підсумував політик.

Кнопкодавство в Раді: Стефанчук сказав, як вирішать проблему

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Руслан Стефанчук
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України голосування
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