У "Слузі народу" хочуть зробити всеукраїнські опитування постійними

Використання механізму всеукраїнського опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, можуть закріпити на постійній основі.

Про це заявила в ефірі "Україна 24" заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона припустила, що дізнаватися думку людей можна, наприклад, за допомогою додатку "Дія".

"Звичайно, це не буде мати юридичних наслідків, тому що їх може мати лише референдум. Але опитування великої кількості респондентів – це спосіб звірятися в режимі реального часу", – сказала Кравчук.

Також вона зазначила, що результати опитування про кількість нардепів не став несподіванкою.

"Я і за зустрічами з виборцями, і за соцдослідженнями відстежувала певні тенденції. Я була впевнена, що питання скорочення кількості депутатів матиме більшу підтримку. Це може бути додатковим аргументом під час голосування в другому читанні за закон, внесений Володимиром Зеленським. Тепер подивимося, які партії наважаться підтримати думку народу й голосувати за скорочення", – зазначила заступниця голови фракції.

При цьому Кравчук заявила, що несподіваним став високий рівень підтримки легалізації використання медичного канабісу.

"Тут уже готові кілька законопроєктів, і тепер дискусія буде в парламенті", – сказала нардепка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати опитування президента України Володимира Зеленського оприлюднять ближче до вечора 26 жовтня. Про це повідомила заступниця глави парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Соціологічна група "Рейтинг" представила результати екзит-полу щодо 5 питань Зеленського українцям.

Згідно з результатами: