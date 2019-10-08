У нас немає божевільних: заступник голови ''Слуги'' про конфлікт із Богданом, ринок землі та амністію

У Верховній Раді кипить робота. Незважаючи на припинення турборежиму, "слуги народу" розглядають кожного пленарного тижня десятки законопроєктів. Попри монолітність партії президента Володимира Зеленського, через місяць видно перші конфлікти — тем для публічних дискусій в Зе-команді вистачає.

Чим живе "Слуга народу", як ставляться до звинувачень у божевіллі, як планують відкривати ринок землі і чи згодні амністувати бойовиків "Л/ДНР" — OBOZREVATEL обговорив із заступником глави фракції СН, членом аграрного комітету Дмитром Соломчуком.

— Ви новий народний депутат, вперше потрапили до Верховної Ради. Чи виправдалися ваші очікування від роботи в парламенті?

— Чесно кажучи, не мріяв бути депутатом. Не знаю, як працювали раніше нардепи, але зараз ми працюємо з 7 ранку до першої години ночі, майже кожен день.

— А навіщо цей турборежим? Його ввели так красиво, пафосно, працюєте до 2-ї години ночі. У вас же є монобільшість, ухвалюйте в спокійному режимі закони.

— Ви ж бачите, що в країні відбувається. Українці дали 73% президенту, великий відсоток підтримки нардепам "Слуги народу". 40-мільйонна країна чекала чесну владу, вона чесна зараз, на мою думку, ніколи раніше не бачив нечесних історій. Ми маємо чесну й економічно сильну країну.

У нас все зав'язано на бюрократії, корупції, усюди один жах. Ось сідаєш, і не знаєш, із чого починати. Віника не вистачить, щоб це все підмести. У різних сферах потрібно швидко працювати, комітети розробляють законопроєкти, спілкуються з експертами. Реформи потрібно запускати швидко, нічого не запуститься, якщо реформу затягувати.

— Ви за 3 дні 460 законопроєктів подали, їх навіть фізично неможливо обробити. Їх потрібно вивчити, якість страждає ж. Самі депутати не можуть вникнути в суть.

— У нас 254 депутати, з нами багато експертів працюють, помічників, які професіонали.

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— А самі нардепи читають законопроєкти?

— Читаємо. Можливо, більше вичитують помічники, ми основні позиції, але ми довіряємо один одному. Якщо ми фахівці в аграрній сфері, то ми доносимо іншим депутатам нашу думку, як воно повинно бути. Є окремі фахівці в комітетах медицини, освіти, інших сферах.

— Вас поділили на 15 груп у "Слузі народу", ви керівник однієї з них. У чому полягає робота, багато хто вважає, що ви стежите за тим, щоб депутати голосували за потрібні рішення? Журналісти зловили момент, коли перед Юрієм Коряченковим (Юзик) депутат звітує — не встиг проголосувати, не добіг до місця.

— Ви ж громадянин України? Вам подобалося, коли в п'ятницю було по 40 депутатів? У четвер один депутат за п'ятьох натискав кнопки і так далі. Ми доносимо ідею і думку до колег, у кожній маленькій фракції є фахівці в різних сферах...

— Я чув, що ділили абсолютно випадковим чином, щоб ніхто не обурювався.

— Ділили випадково, але так вийшло, що потрапили депутати з різних сфер. У моїй групі є плюс два депутати з агрокомітету, є фахівці з інших галузей. Ми збираємося ввечері, спілкуємося, кожен розповідає нюанси законопроєктів, свою думку. Не може одна людина кожен день збирати 254 депутатів і спілкуватися з ними. Це складно.

— Якщо хтось із групи не захоче голосувати за закон, чи будуть стосовно нього штрафні санкції застосовувати?

— Поки що законопроєкт про штрафні санкції не ухвалили...

— Ви були одним із тих, хто не підтримав законопроєкт про прослуховування народних депутатів. У вас була з цього приводу розмова з керівництвом фракції?

— Ми в демократичній країні, коли люди обрали президента і 254 депутати, інші політичні сили почали кричати про узурпацію влади. Але це не так, це довіра суспільства до влади. Я бачив, що проєкт не доопрацьований на 100%, тому утримався, мене не штрафували. Навіть не розумію, як це.

Ми зібралися, обговорили моменти і сьогодні, 4 жовтня, його ухвалили. Десь турборежим якісь можливі помилки і дає. Краще працювати і робити помилки, але швидко їх виправляти, а не обіцяти і нічого не робити.

— Андрій Богдан заявив, що у фракції "Слуга народу" є божевільні люди.

— Я працюю з усіма депутатами, у нас таких людей точно немає. Навіщо він таке сказав, краще у нього запитати. Може у нього був поганий настрій, ввечері була гарна вечірка, а вранці поганий настрій. На мій погляд, такого говорити не можна.

— Чи не ображають вас такі слова?

— Все розуміємо, що це був словесний вихлоп, а не реальність. Може, людині настрій зіпсували.

— Яка у вас комунікація з Офісом президента? Може, кажуть голосувати за щось, чи ні?

— Від президента поки немає.

— Офіс президента не контролює вас?

— Вони бачать, як ми голосуємо, все бачать. Але щоб говорили натискати зелену або жовту кнопку, такого не було. Думаю, президенту, як і главі Офісу є над чим працювати. У їх розпорядженні багато виконавчої влади, і там не дуже солодко.

— Тобто фракція, якщо що, може сказати ні?

— Так, звичайно. Ну як ні, ми одна команда, хоча різні гілки влади. Ми не говоримо прямо "ні", навіть всередині фракції. Коли люди один одному говорять "ні", то це неправильно. Ми сідаємо за стіл, обговорюємо і напрацьовуємо модель. Завжди можна створити модель законопроєкту, яка буде правильною і доопрацьованою.

— Сама фракція монолітна? Є Олександр Дубинський, у нього є конфлікти з Давидом Арахамією і в цілому з іншими нардепами. Є конфлікти всередині фракції?

— Конфліктів поки немає. Дубинський — блогер і він висловлює свої думки. А що тут поганого? Уявіть, що я блогер і буду постійно говорити, що у нас усе добре. У людей різні думки і ми повинні їх постійно висловлювати, дискусії проходять. На раді фракції збираємося по 2-3 години, але виходимо і йдемо з однією метою.

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У нас різні люди — медики, вчителі, аграрії, вчені. Люди заможні, і менш багаті, у всіх різні позиції і думки. Але ми хочемо напрацювати щось одне і якісне.

— Багато журналістів виділяють кілька груп впливу у вас. Люди Коломойського, Кварталу, група Разумкова і так далі. Це відчувається?

— Група Кварталу, навіть не знаю. З "95-Кварталу" тільки Юзик, він гарний депутат. Інших немає. Група Дубинського...

— Кажуть, що у нього є кілька десятків депутатів.

— Навіть не помічав такого. На вулиці якщо послухати – у того кілька десятків депутатів, в іншого. Якщо все скласти, то у нас повинно було бути не 254 нардепи, а 500. Як вони можуть на них впливати, чим?

— Заробітною платою. Ходять чутки, що пропонують нардепам гроші в конвертах. Чули про таке? Бо і недоторканність зняли, і в інших моментах затискають.

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— У нас всі обіцяють зняти недоторканість, а ми взяли і зняли. Я 39 років до цього жив без недоторканності і далі так жити буду. А за конверти, я не бачив і мені не пропонували.

— Ви – багата людина, але зайшло багато людей, для яких умовна сума грошей це ого-го. Тому перекупити їх не так вже й складно.

— Тут не фінансове становище впливає, а сама людина. Можна ж купити і того, у кого на рахунках 100 мільйонів доларів, а іншого і з 100 гривнями в гаманці не можна. Ми йшли ідейними людьми...

— По заробітній платі — вас влаштовує? Нараховано десь 40-45 тисяч гривень з податками. Чи вважаєте, адекватна зарплата?

— Я сюди йшов не за зарплатою, на допомогу людям виділяю більше грошей. У цілому, якщо людина не має подушки безпеки, враховуючи темп роботи, супутні витрати, то це мало. Але зважаючи на зарплату наших вчителів, лікарів, доярок, то у нас вона висока.

Коли в уряду, нас, президента, вийде збільшити дохід українців до нормального рівня, то, можливо, вдасться і депутатам підняти зарплату. Але це питання не сьогоднішнього дня.

— Зараз дуже актуальна тема з формулою Штайнмаєра.

— Знаєте, як по землі людей лякають словом "іноземці", то тут взяли старі політичні сили слово "капітуляція". Його впарюють у мозок людей, її не буде, це нереально.

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— Богдан Яременко сказав, що закон про "Особливий статус Донбасу" буде узгоджений з Росією. Ви підтримуєте таку модель?

— Це в першу чергу будуть напрацювання президента і парламенту. У будь-якому випадку, можливо, будуть ідеї після зустрічі в Нормандському форматі. Але не думаю, що закон буде узгоджений з Росією і Путіним, це міф. Ми незалежна країна.

— У формулі є пункт про амністію бойовиків. Зараз у парламенті є два законопроєкти від Оппоблоку й Оппоплатформи, щодо амністії...

— Нас не цікавлять їхні законопроєкти.

— У будь-якому разі буде поданий проєкт "Слуги". Чи можливо амністувати людей, які воювали там?

— На мій погляд, ні.

— Як вирішувати конфлікт, якщо в так званій армії "Л/ДНР" десятки тисяч людей? І це ж не всі росіяни.

— Думаю, що коли ми повернемо Донбас, ці бойовики всі швидко втечуть у Росію і нехай там думають, що з ними робити.

— А чи обговорюються зараз у фракції проєкти за "формулою Штайнмаєра", амністією, особливим статусом і так далі?

— Все обговорюється на рівні керівництва, але такі новини краще повідомляти, коли буде опрацьована модель. Щоб щось вийшло, потрібно пропрацювати. Це як з обміном полоненими, іноді потрібна тиша.

— На цю тему було виділено нардепа Богдана Яременка, який і буде давати коментарі в ЗМІ?

— Так, на сьогодні у нас так.

— Був проголосований план Кабінету міністрів на 5 років, чи не здається він вам казковим? Зростання ВВП на 40%, 50 мільярдів доларів інвестицій. Не дуже правдоподібно.

— Якщо брати на рахунок інвестицій, то це реально. Я з Рівненської області, наша команда завела австрійську компанію Kronospan, яка вже 1 серпня почала будівництво фабрики. Інвестиція становить 400 мільйонів євро. Плюс прем'єр спілкується з інвесторами, вже близько 30 хочуть зайти в Україну. Так що цілком реально за 5 років, хоча раніше такого у нас не було.

Рейтинг надійності піднімається, а якщо краще Верховна Рада буде працювати, то все стане ще краще цієї весни. Влада повинна гарантувати інвестору зелене світло для бізнесу.

Стосовно зростання ВВП, то тут теж реально. Ми це країна, яка розвивається. Коли йде початок розвитку, ВПП може розвиватися швидше, на відміну від тих країн, які вже чогось досягли. Ми настільки знизу, що ми можемо добре піднятися.

— Легалізація грального бізнесу — підтримуєте ідею?

— У нас цей бізнес на кожному розі. Це як мораторій на землю, немає продажу офіційно, але де-факто все є. Зокрема, і рейдерські атаки. У нас в Україні десятки тисяч гральних клубів і це тіньові гроші.

Потрібно нормально перевести все в легальну площину якісних казино, які повинні бути відкриті в 5-зіркових готелях, щоб забезпечені люди могли зіграти. Я до такої категорії не належу, але для деяких це релакс. Чому ні, будуть платити податки.

— Чи чули ідею президента створити нове місто?

— Готової моделі немає. Але думка є, ймовірно, в Одеській області.

— Реально таке побудувати?

— Без проблем, є все для цього. Думаю, що таких міст можна зробити 7-10 штук.

— А Одеса не постраждає?

— В Одесі в літній період поселитися не можна.

— Частина людей поїде звідти.

— У нас частина людей відлітає до Єгипту і Туреччини, краще вони будуть відпочивати у нас і платити податки теж у нас. До того ж, у такі міста можуть приїжджати й іноземці.

— Біля будівлі Верховної Ради вже проходили мітинги проти земельної реформи. Вони проплачені чи люди реально проти?

— Не думаю, що вони проплачені, й організовані. Це політичне питання, останні 10 років політики його розганяли. Різні сили заробляли на цьому дивіденди. Через це вони взяли слово "іноземці" із загального контексту, лякаючи ним усіх.

Мовляв, вони якісь "чорні дияволи", які все знищать. Хоча зараз багато іноземців працюють тут. Звичайно, потрібно дивитися, які іноземці, які українці, все відносно.

Протести проти земельної реформи

— Чи є ризик, коли будуть ухвалювати цей закон, аграрного майдану, масових протестів?

— Думаю, що цього не буде, впевнений навіть. У нас є дискусія з малими і великими фермерами. Позиція і президента, і наша — будувати вільну країну, де будуть розвиватися українські компанії. Для них у законопроєкті прописані комфортні умови, щоб вони на землі переробку робили, а не тільки сировину і технічні культури.

— Окей, прочитав поданий проєкт закону. Чи може іноземна компанія володіти 95% української і просто викупити всю землю? Немає жодних перешкод, щоб іноземна скупила по 210 тисяч гектарів землі.

— Це проєкт закону Кабміну, вони його дуже швидко зробили. Не знаю, і не хочу коментувати. Ми в комітеті розглядаємо його, спілкуємося з експертами, населенням, уже більше 30 днів.

Моя позиція, як народного депутата і великої кількості колег зі "Слуги народу" — якщо там написано юрособа, то в дужках повинен бути зазначений бенефіціар — українець, який проживає в країні останні 5 років.

— Не боїтеся, що просто підставну людину знайдуть? Дадуть їй грошей і все, де-юре ж власник вона.

— Якщо дивитися з такої позиції, то зараз також оформляють незаконним способом купівлю землі — в оренду на 49 років. Це той же викуп, враховуючи, що через такий час зміниться 2 покоління. Тут не варто боятися, потрібна соціальна реклама, щоб українці цінували свою землю і не виставляли на продаж.

Власники паїв — якщо є молода сім'я, у них є земельний банк паїв з 4-5 штук, десь 10-15 гектарів землі. Ми будемо з ними спілкуватися, щоб вони здали це все в банк оренди. Якщо ж не захочуть працювати на землі, то банки будуть кредитувати 70% вартості землі. Можна взяти кредит у банку, купити житло молоді в місті або будинок у селі.

Водночас земельну ділянку здавати в оренду фермерам, а отримані гроші платити. Це набагато більш вигідна система. Зрозуміло, буде відсоток на рівні в перший рік, наприклад, це жовтень-листопад-грудень 2020 року, в районі 5-7%.

Дмитро Соломчук

На наступний рік ми плануємо 4,4 мільярда гривень на повернення відсотків за кредитами. Орієнтовно, фермер, який купує ділянку, заплатить 5% річних у гривнях. Це гарна ставка, навіть якщо порівнювати 3% ставками в Європі, наш варіант набагато цікавіший.

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— Можна буде у всіх банках оформляти?

— Тиждень тому збирали банкірів, але зараз немає якоїсь готової моделі. Кредитувати хочуть все, ніхто не сказав "ні". Але вироблена модель буде днів через 10 десь. Банки хочуть кредитувати, це найнадійнішу заставу, адже автомобіль можна побити, а з землею нічого не буде.

— Чи буде в законі прописано мінімальний поріг вартості землі? Щоб її за копійки не продавали?

— Зараз повинна бути прописана мінімальна оціночна вартість. Це приблизно 25-26 тисяч гривень, тобто 1 тисяча доларів. І це дешево, але, думаю, таких людей не знайдеться. Спочатку ціна буде не менше 3-х тисяч доларів за гектар.

Немає сенсу продавати за тисячу, вже простіше її тоді віддати в оренду. В Україні є домогосподарства, які орендують на рівні 200 доларів за гектар. Коли стане більше конкуренції і з'явиться більше господарств середнього рівня після зняття мораторію, ціна ще й підніметься.

— Чи створять преференції при купівлі землі? Наприклад, спочатку для ОТГ, потім для сусідніх ділянок, а там уже для відкритого ринку? Щоб не одразу великі компанії скупили.

— У нас багато держпідприємств, що приносять країні і громадянам мільярдні збитки. Їх потрібно ліквідувати, а землі державні передати на ОТГ. Навесні ми повинні закінчити реформу децентралізації, провести місцеві вибори і передати їм землю.

Ми їх віддаємо громаді, а вона сама вирішить, що робити з землею. Зрозуміло, якщо хтось купує землю або бере її в оренду, потрібно вимагати, щоб юрособа була зареєстрована в цьому ОТГ, бригада з технікою там же.

Бачимо, що 50-60% сіл потерпають від цього. Є великі і гарні компанії, які займаються переробкою, а є і ті, які орендують землю – прилетіли, посіяли, гербіцидами обробили, забрали урожай і поїхали. Громадам землю передаємо, вони самі дивляться, чи потрібен їм цей інвестор, чи вони зможуть працювати з якимось із місцевих фермерів.

Ми не пропонуємо модель — взяти сотні тисяч гектарів землі і віддати її китайцям. Її навіть шматком ніхто давати не буде, її віддадуть на ОТГ, плюс 40% держземлі буде розпайовано між співробітниками держпідприємств, працівниками соціальної сфери.

— Чи будуть внесені зміни в цю формулу — 210 тисяч гектарів на одну компанію, не більше 0,5% землі, не більше 15% у межах області. Комітет планує зменшувати або збільшувати ці цифри?

— Ми думаємо зменшити граничну площу в 10 разів, максимум 20 тисяч гектарів. Ми маємо великі компанії, 500-600 тисяч гектарів. Не повинно бути так, щоб після зняття мораторію фірма, зареєстрована в Києві, платила максимально податки в столиці. Нормальна модель, коли ці 200 тисяч гектарів вони зареєстрували юрособами на території цих ОТГ.

Реформа ринку землі

Наприклад, 20 тисяч гектарів, не більше. Щоб за ці гроші існувала громада.

— Був ухвалений закон про концесії, тепер зможемо продавати підприємства. Ще ось ухвалите закон про відкриття ринку землі. Все масово продається якось, приватизація. Чи не боїтеся, що країну всю продадуть? Залишиться повітря і вода.

— Ви бачили ці державні сільгосппідприємства? Вони всі збиткові, але в реальності вони прибуткові для керівників. Вони їздять на гарних машинах, живуть у великих будинках, але підприємства збиткові. Навіщо державі тримати це все на собі? Якщо є радянський елеватор у якомусь селі, то нехай громада його викупить і використовує — купують у фермерів продукцію, реалізовують її, така модель є в Польщі.

Вважаю, що і комунальні ліси потрібно передати в громаду, вона буде як приватний власник. В ОТГ місцевий житель 10 разів подумає, чи кинути там пластикову пляшку або зрізати сосну, дуб. Ліс буде по-іншому виглядати. Коли це державне, то все з нього витягують по-максимуму перебуваючи при посаді і розуміючи, що через якийсь час їх звільнять. Мало керівників, які реально намагаються стежити за підприємствами.

— Коли ви напрацюєте законопроєкт про ринок землі, чи знайдуться під нього голоси в парламенті?

Якщо проєкт буде таким, яким ми бачимо його в комітеті і буде працювати на середні господарства, фермерів, ми це підтримаємо. Фракція боїться чорних корупційних грошей, рейдерських, які є по викупу землі. Її і так зараз купують, без договорів, десь же мільйон гектарів землі загубилося.

Ми думаємо, як поставити межі, щоб землю не використовували чорними грошима. Були думки, коли людина купує землю, вона повинна обов'язково показувати дохід. Якщо ти приїхав купувати землю з мільйоном доларів, ти покажи — де ти їх знайшов. Така модель зараз розглядається, але вона ще не затверджена на комітеті.

— Добре, невеликий бліц. Чим займається Ілля Кива у Верховній Раді?

— Нічим, просто нічим.

— Скільки коштує проїзд у київському метро?

— Ніколи не їздив у столичному метро.

— А маршрутка в Рівне?

— 5 гривень (Насправді 6 грн. — Ред.). У Києві не їздив, бо живу в готелі "Україна" і ходжу пішки на роботу.

— Знаєте, хто такий Штайнмаєр?

— Це президент Німеччини.

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