Військові Росії зайшли в Білорусь, для України можлива загроза з півночі – розвідка

В українській розвідці заявили, що не фіксують рух російської техніки вздовж українсько-білоруського кордону.

У разі значного загострення ситуації на території Білорусі українська розвідка не виключає можливості виникнення загрози для нашої держави з півночі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Черняк.

Він пояснює, що в даний час серйозного нарощування військової присутності РФ на території Білорусі немає, проте її окремі підрозділи знаходяться в країні.

"Збройні сили РФ здійснюють підготовку до проведення стратегічних навчань "Кавказ 2020". Тому окремі підрозділи та військовослужбовці Росії знаходяться на території Білорусі в рамках планових заходів бойової підготовки", – розповів Черняк.

Станом на 27 серпня, розвідка оцінює ймовірність провокацій на білоруській ділянці кордону України як низьку.

"Однак, в разі значного загострення ситуації на території Білорусі, не виключається виникнення додаткових загроз для України з північного напрямку", – додав він.

"При активному втручанні Росії у внутрішні справи Білорусі і спробі використання Кремлем кризи в Мінську для реалізації планів по поглинанню білоруської держави РФ може значно посилити свою військову присутність і використовувати білоруську територію та ресурси для розширення масштабної збройної агресії проти нашої держави", – зазначив Черняк.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Білорусь зайшли підрозділи, озброєння і військова техніка Західного військового округу Збройних сил РФ.

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