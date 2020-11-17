В Одесі назвали переможця другого туру виборів мера

Геннадій Труханов офіційно переміг у другому турі виборів міського голови Одеси та втретє став очільником міста.

Відповідне рішення ухвалила територіальна виборча комісія міста, передає "Суспільне". Так, за Труханова віддав свій голос 93 921 мешканець міста (54,28%). За його опонента Миколу Скорика проголосували 72 974 людини.

Зазначається, що Труханов обігнав Скорика в усіх чотирьох районах Одеси.

Київський район: за Труханова проголосували 21 097 виборців, Скорика підтримали 20 939 осіб.

Малиновський район: Труханова підтримали 22 485 виборців, Скорика – 16 658.

Суворовський район: за Труханова проголосували 28 583 виборці, Скорика підтримали 20 тисяч осіб.

Приморський район: Труханова підтримали 21 756 містян, Скорика – 15 377 виборців.

Нагадаємо, в першому турі виборів в мери Одеси Труханов набрав 37,54%, а Скорик – 19,06%.

Більш детально про другий тур місцевих виборів читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, у Центральній виборчій комісії заявили, що введений на території всієї України карантин вихідного дня не вплине на повторне голосування в рамках другого туру місцевих виборів.