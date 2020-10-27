В Одесі люди спали на підлозі в ТВК: протоколи здають уже другий день. Відео

В Одесі після проведення місцевих виборів члени територіальної виборчої комісії ночували прямо на підлозі адмінбудівлі.

Як говориться в сюжеті ТСН, люди спали прямо на мішках і коробках із бюлетенями. Тільки декому вдалося знайти розкладачки, щоб не спати на підлозі. Адже в приміщеннях немає ні лавок, ні стільців.

Зазначається, що вже другий день поспіль люди не можуть здати протоколи та пораховані бюлетені в міську територіальну виборчу комісію Одеси. Документи сюди звозять з усіх районів області.

Днем раніше тут під час здавання документації була тиснява, люди навіть не намагалися дотримуватися соціальної дистанції та носити маски на обличчі.

Глава дільничної виборчої комісії Людмила Фімушкіна розповіла, що їй вдалося роздобути розкладачку.

"Сказати, що погано, це нічого сказати. Мені всі заздрять, що в мене розкладачка. Але ж до цього я лежала просто на підлозі", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на виборах мера лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов.