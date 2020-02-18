"В очах Путіна – війна!" Від Зеленського зажадали повернути війська на позиції

Фракція "Європейська солідарність" зажадала від президента Володимира Зеленського виконати обіцянку і повернути українські підрозділи на позиції, які були втрачені унаслідок так званого "розведення військ".

Про це заявив на брифінгу у Верховній Раді співголова фракції Артур Герасимов. Він нагадав про важкий бій, який відбувся напередодні, зранку 18 лютого. За його словами, він показав провал тактики Зеленського.

"Як ви знаєте, сьогодні вранці відбувся важкий бій, позиції наших воїнів були атаковані російськими окупаційними військами з використанням артилерії, мінометів, важкого озброєння. Є загиблі, є поранені. Цей бій показав повний провал капітулянтської тактики пана Зеленського по умиротворенню агресора", – сказав він.

"Європейська солідарність" звертається до Зеленського і вимагає терміново повернути війська на позиції, з яких вони були відведені в рамках так званого "розведення", і вимагає від Зеленського виконати його власну обіцянку – що у разі загострення війська будуть повернені на позиції", – зазначив він.

Герасимов додав. що політсила також вимагає терміново звернутися до Ради Безпеки ООН і на засіданні, яке має бути зібране з цього приводу, обговорити цю ситуацію з наступом російських окупаційних військ на наші позиції.

"Також звертаємось до нинішньої влади з вимогою терміново звернутися до наших міжнародних партнерів – Німеччина, Франції, США, з вимогою не тільки зберегти санкції проти країни-агресора, а й значно їх підсилити.

Ми всі чули, що пропонуються спільні патрулі. Ми всі чули, що пан Зеленський побачив мир в очах Путіна. Сьогодні вранці ми чітко побачили, що в очах Путіна – війна. І вимагаємо від Зеленського позбутися ілюзій", – заявив Герасимов.

Як писав OBOZREVATEL, внаслідок запеклих боїв на Донбасі 18 лютого загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені. За попередньою інформацією, жертв може бути більше.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!