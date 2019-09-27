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27 вересня • оновлено в 18:53
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"Пішли ва-банк": в МЗС заявили про тиск на Україну в ПАРЄ

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На Україну намагаються тиснути, змушуючи її сформувати делегацію та прибути на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на своїй сторінці у Twitter.

"Здається ті, хто повернув Росію ву ПАРЄ, пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути у Страсбург, аби відновити “business as usual”. Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить", – написав він.

В МЗС заявили про тиск на Україну в ПАРЄ

В МЗС заявили про тиск на Україну в ПАРЄ

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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hunt andres
hunt andres
Шумеры допиззятся, шо погонят их нах из Пасе)
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руденко евгений
руденко евгений
не смешите мир, не устраивайте демарши, пока это не в нашу пользу...надо работать...
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Александров Сергей
Александров Сергей
ПАСЕ стОит хх-лятника. Хох-лятник стОит ПАСЕ.
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