"Пішли ва-банк": в МЗС заявили про тиск на Україну в ПАРЄ

На Україну намагаються тиснути, змушуючи її сформувати делегацію та прибути на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на своїй сторінці у Twitter.

"Здається ті, хто повернув Росію ву ПАРЄ, пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути у Страсбург, аби відновити “business as usual”. Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить", – написав він.

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Здається ті хто повернув Росію в ПАРЄ пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути в Страсбург аби відновити “business as usual”. Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить https://t.co/s1HsFbtR78 via @EuropeanPravda – Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 26 вересня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

Пізніше Верховна Рада вирішила не акредитувати нову делегацію України у ПАРЄ і не брати таким чином участі у роботі наступної сесії РЄ.

Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.

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