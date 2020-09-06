В "ЛНР" хочуть відмовитися від українського водопостачання: названо суму збитків

Терористи так званої "ЛНР" мають намір відмовитись від води, яку Україна постачає на окуповану територію, із 2021 року.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у коментарі hromadske. Він зазначив, що там уже зменшили обсяг води, яка відбирається через Попаснянський водоканал.

"Йдуть такі розмови на рівні Тристоронньої контактної групи, що з січня вони можуть взагалі відмовитись", – сказав Гайдай.

Глава ЛОДА зауважив, що це загрожує водоканалу збитками у розмірі від 7 до 12 млн грн на місяць. Наразі щодо цього тривають перемовини, оскільки "ЛНР" має сплатити компенсацію за спожиту воду.

"Ми наполягаємо на тому, що вони нам боргують майже 170 млн грн, і у нас є документи, які підтверджують цю суму. Вони кажуть, що вони готові заплатити десь 87. Можливо, ми погодимось на компенсацію на 87 млн, але пропишемо, що ми не погоджуємось з цією сумою", – наголосив Гайдай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада "ЛНР" через підконтрольні їм ЗМІ списала проблеми в комунальній галузі на Київ. Двори, вулиці та будинки, які занепадають, назвали важкою "спадщиною, що дісталася від України".

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