Чем ближе президентские и парламентские выборы, тем больше появляется желающих любой ценой понравиться избирателям. Все те, кто наживался на торговле через линию фронта и поставках в оккупированный Крым или просто подъедался в парламенте, наперебой стали демонстрировать свою "жесткость" по отношению к оккупантам и их пособникам, да так, что аж сами себе в новой роли начали нравиться.

18 мая глава государства на пятый год войны и оккупации пообещал внести проект закона об ответственности за коллаборационизм.

Казалось бы, все правильно, украинское общество хочет ясности в этом вопросе, но в Кремле тихо радуются – появилась возможность вывести из-под уголовной ответственности пособников путинского режима и, тем самым, устранить возможные препятствия для их будущей интеграции в украинскую власть.

Дело в том, что в статье 58 Конституции Украины, так же как и в конституциях многих стран и многочисленных международно-правовых актах, закреплена норма, предусматривающая, что законы не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Таким образом, последствием принятия закона об ответственности за коллаборационизм станет невозможность привлечения к ответственности виновных за действия, совершенные в период с 20 февраля 2014 года и вплоть до даты вступления в силу такого закона. При этом после его принятия привлечь пособников государства-агрессора за те же деяния по другим статьям, действовавшим на момент совершения преступления, будет невозможно.

Аналогичная проблема возникает и в случае принятия любого из зарегистрированных в Раде законопроектов об ответственности за коллаборационизм.

Так что же, согласимся с Минской формулой, предусматривающей полную амнистию и легализацию коллаборантов в украинской власти? Точно нет!

Выход из этой сложной в правовом и морально-этическом смысле проблемы предложила юридическая команда правозащитного движения "Сила права" в проекте Закона Украины "О прощении", проходящем широкое общественное обсуждение.

Мы считаем, что коллаборационизм необходимо рассматривать, как форму государственной измены, с внесением в соответствующую статью Уголовного кодекса Украины необходимых поправок, устанавливающих систему наказания, адаптированную к тяжести последствий конкретного деяния.

В этом случае, поскольку не вводится новое или более жесткое наказание, закон можно применять к любому событию в период российской агрессии против Украины, и при этом ни один пособник агрессора не сможет избежать уголовной ответственности.

Думаю, что основная борьба с друзьями коллаборантов, пытающимися по заказу Кремля вывести их из зоны ответственности, еще впереди. Мы к ней готовы.

С проектом Закона Украины "О прощении" можно ознакомиться на сайте.