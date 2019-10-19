В Кіберполіцію призначили нового керівника: хто він і чим відомий

Глава Національної поліції Ігор Клименко призначив нового главу Департаменту кіберполіції України. Ним став Олександр Гринчак.

Про це повідомляється на офіційному сайті української Кіберполіції. Також уточнюється, що першим заступником Гринчака став Сергій Кропива. Відповідний указ був підписаний 19 жовтня.

Олександр Гринчак кіберполіції України

Новопризначений голова Кіберполіції вже заявив, що у нього є стратегія розвитку Департаменту та концепція його формування.

"Основним критерієм для нас, під час формування оновленого підрозділу, залишається високий рівень професіоналізму співробітників. Упевнений, разом ми зможемо вдосконалити роботу підрозділу і вивести його на новий рівень надання державних послуг", – запевнив Гринчак.

Що відомо про Олександра Гринчака

Олександр Гринчак народився в 1978 році на Львівщині. У правоохоронній системі України почав працювати в 1995 році.

Тривалий час очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки, а пізніше працював на посаді першого заступника начальника Департаменту кіберполіції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Національній поліції змінився керівник. Це сталося після гучного скандалу навколо екс-глави Нацполіціі Сергія Князєва.

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