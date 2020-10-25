В Ірпені волонтерка опитування Зеленського розплакалася через питання кандидата в депутати
Кандидат зажадав від інтерв'юерки відповісти, хто її уповноважив проводити це опитування
Також дівчину попросили розповісти, яку соціологічну службу вона представляє
Вона розплакалася, забрала урну і пішла
В Ірпені волонтерка, яка проводила опитування президента України Володимира Зеленського, розплакалася через питання кандидата в Ірпінську міську раду від "Європейської Солідарності" Ярослава Куца.
Відео спілкування з дівчиною він опублікував у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Кандидат зажадав від інтерв'юера пред'явити посвідчення і відповісти на питання: хто її уповноважив проводити це опитування, хто видав урни і анкети.
Крім того, Куц попросив дівчину розповісти, яку соціологічну службу вона представляє. Волонтерка відмовилася, сказавши, що дасть відповідь поліції.
Потім вона розплакалася, забрала урну і пішла від виборчої дільниці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.
При цьому на деяких виборчих дільницях опитування не стартувало вчасно через відсутність волонтерів.
У Хмельницькому координатор громадянської мережі "Опора", блогер Андрій Попик зумів сім разів поспіль взяти участь в опитуванні Зеленського.
Організатори опитування "5 запитань від президента" назвали ситуацію в Хмельницькому провокацією.
Волонтерам, які допомагають проводити опитування, заплатять від 500 до 1000 грн за роботу.