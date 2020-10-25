В Ірпені волонтерка опитування Зеленського розплакалася через питання кандидата в депутати

В Ірпені волонтерка, яка проводила опитування президента України Володимира Зеленського, розплакалася через питання кандидата в Ірпінську міську раду від "Європейської Солідарності" Ярослава Куца.

Відео спілкування з дівчиною він опублікував у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Кандидат зажадав від інтерв'юера пред'явити посвідчення і відповісти на питання: хто її уповноважив проводити це опитування, хто видав урни і анкети.

Крім того, Куц попросив дівчину розповісти, яку соціологічну службу вона представляє. Волонтерка відмовилася, сказавши, що дасть відповідь поліції.

Потім вона розплакалася, забрала урну і пішла від виборчої дільниці.

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