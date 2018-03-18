В ЄС заявили про невизнання виборів Путіна в Криму

Франція не має наміру визнавати проведення Росією президентських виборів в анексованому нею Криму.

Про це йдеться в повідомленні французького МЗС, опублікованому на сайті відомства, де висловлюється підтримка територіальної цілісності України.

"Через чотири роки після незаконної анексії Криму Франція найрішучішим чином підтверджує свою прихильність повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в рамках визнаних міжнародним товариством кордонів", - написано в заяві.

Новини Результати виборів в РФ можуть бути невизнаними через Крим

Як писав "Обозреватель", в Росії виступили з погрозами на адресу України через заборону виборів, проте в ОБСЄ не стали підтримувати Кремль.

Також Росія поскаржилася в ООН та інші міжнародні організації на ігнор їх істерики з боку України.