В ЄС запропонували скасувати безвіз для України: розгорівся скандал

Глава МВС Естонії, очільник Консервативної народної партії Март Хельме розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які приїжджають у країну.

Відповідні законодавчі ініціативи Хельме планує передати парламенту вже цієї осені, передає ERR.

Політик додав, що лідери партії заздалегідь припускали, що як тільки Україна отримає безвізовий режим із Євросоюзом, вона стане "троянським конем".

Ілюстрація Антикор

"Троянським конем у тому числі і для Росії, тому що ті, хто приїжджають сюди, не так українці, скільки росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто хомо-совєтікус. Цей міграційний тиск зі сходу на нас дуже сильний, і він продовжує посилюватися", – сказав він.

Хельме вважає, що повністю скасувати міграцію не вийде, але Естонія повинна мати можливість вирішувати, кого, в якій кількості, на який термін і на яких умовах впускати.

Март Хельме ERR

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розкритикував заяву Хельме, підкресливши, що скасувати право безвізового режиму для українців неможливо і не в інтересах країни.

"Крім виконання Україною об'єктивних умов, це рішення було чітким політичним кроком Євросоюзу, і відмова від нього не відповідає нашим інтересам у підтримці інтеграції України в Євросоюз", – пояснив він.

Віце-голова комісії із закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон (Партія реформ) заявив, що уряд Юрі Ратас крок за кроком змінює курс зовнішньої політики Естонії. Так він прокоментував ініціативу міністра внутрішніх справ.

"Навіть Путін не називав Україну троянським конем для Європи. Тепер це зробив член уряду Естонії", – зазначив він.

"Від системи безвізових відносин Естонія завжди більше виграє, ніж втрачає. Україна не є проблемою незаконної імміграції. Не будемо забувати, що Україна і за нас бореться проти російської агресії. За останні 24 години на фронті було поранено шістьох українських солдат", – додав Міхкельсон.

Нагадаємо, ЄС ввів безвізовий режим для України 11 червня 2018 року. Громадяни можуть подорожувати всередині ЄС на термін до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Естонія відмовилася від участі в московській конференції про електронні вибори на запрошення ЦВК Росії та її глави Елли Памфілова.

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