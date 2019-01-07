У ''ДНР'' заявили про затримання спонсора сепаратистів і його сім'ї: що відомо

В окупованому бойовиками Донецьку затриманий бізнесмен Дмитро Автономов, який раніше спонсорував "російську весну" на Донбасі.

Про це повідомляють Новини Донбасу. Відомо, що чоловік був затриманий без висунення звинувачень ще 28 грудня.

Також під арештом перебувають родичі Автономова і 10 керівників підприємств, де він є співзасновником. Окремі проросійські ЗМІ пишуть, що соратники Автономова пов'язують його затримання зі спробами "віджати" прибуткові підприємства, скориставшись зміною влади в "ДНР".

Дмитро Автономов 62.ua

Автономов відомий підтримкою "російської весни" в Донецьку: він постачав продукти харчування та пальне бойовикам, спонсорував встановлення пам'ятників в їхню честь та інші громадські ініціативи угруповання "ДНР" при Олександрі Захарченку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в "ДНР" збунтувалися через свавілля окупантів, які змусили жителів зайнятися роботою, яку повинні виконувати міські служби.